В Витебском районе реставрируют мемориал в честь героев Великой Отечественной войны

В Витебском районе к 9 Мая отреставрируют мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. В братской могиле здесь захоронены около 8,5 тысяч солдат и офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятиметровую скульптурную композицию двух солдат-освободителей установили еще в 50-х годах – с тех пор место стало точкой притяжения для потомков воинов, приезжавших сюда на День Победы из разных стран. Обновить памятник – идея местных жителей, которые разработали проект и победили с ним в областном конкурсе гражданских инициатив. А спонсорская помощь позволила провести реставрацию на одном из столичных предприятий с применением современных технологий.

Юрий Курдюков, директор строительной организации: Долепливали утраченные элементы, восстанавливали бетон, восстанавливали скульптуру, потому что какие-то части отсутствовали из-за времени. То есть я считаю, что все памятники мест братских захоронений, погибших воинов должны быть просто в порядке, потому что это наш долг.

Елена Якимович, председатель Вороновского сельского исполнительного комитета:

Хочется огромное спасибо сказать руководству Витебского района по проведению такого большого ремонта. И, конечно же, после проведения таких масштабных работ по благоустройству будет красиво, будет современно, и всегда будем рады гостям, которые будут посещать наш мемориал.

Одновременно на мемориале заменят гранитные плиты с именами бойцов – благодаря поисковым работам список фамилий будет дополнен. Торжественное открытие обновленного монумента состоится в День Победы.