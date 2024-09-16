В Дзержинске стартовал проект «Открой Минщину. Будущее начинается здесь!»

История и современность. В Дзержинске стартовал первый этап областного проекта «Открой Минщину. Будущее начинается здесь!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Масштабный форум посвящен Дню народного единства. Программа насыщенная. Задействован будет весь регион. Первой точкой на маршруте стал Дзержинский район. Здесь говорили о развитии городов-спутников и социально-экономического потенциала региона. Дзержинский район – один из динамично развивающихся в области. Сегодня здесь реализуется более 10 крупных промышленных проектов, в том числе шесть в рамках инициативы «Один район – один проект».

Алла Метлушко, заместитель председателя Дзержинского райисполкома: В последние годы регион перешел из агропромышленного направления в чисто промышленное направление, хотя аграрный сектор тоже достаточно развит. Первое место занимает, конечно же, машиностроение. На втором месте у нас находятся предприятия, которые производят продукты питания. И третье – это химическая промышленность.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Мы в дальнейшем планируем показать ряд регионов нашей области. Акция рассчитана на долгую перспективу. В течение полугода мы хотим расставить яркие акценты в развитии нашего региона.

Участники посетили знаковые объекты и предприятия Дзержинского района. К 30-летию института президентства работала выставка фотодокументов. Также прошла историческая реконструкция «Старая граница». Именно в Дзержинском районе возле Ж/Д-станции «Негорелое» проходила черта между Западной и Восточной Беларусью. Следующий этап областного проекта пройдет в рамках Недели родительской любви. И будет посвящен духовно-нравственным ценностям.