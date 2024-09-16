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В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион

16 сентября 2024 17:27
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Подарки к празднику. Площадки для занятий воркаутом, мини-футболом, различные уличные тренажеры. Многофункциональный спортивный стадион открылся в 62-й минской школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По традиции в торжественной обстановке красную ленточку перерезали почетные гости.

В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион-2

Стадион оборудован по последнему слову техники и оснащен современными противоударными и нескользящими покрытиями, что обеспечит полную безопасность во время занятий. Общая площадь объекта составляет порядка 4 гектаров. Главное особенность – многоуровневая планировка, которая позволяет эффективно использовать пространство. Более 900 учащихся с нетерпением ждали открытия стадиона и готовы протестировать все спортивные площадки.

В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион-4

Владислав Фенько, учащийся средней школы № 62:
Очень важное для меня личное открытие, потому что я сам человек спортивный, увлекаюсь спортом. И для меня это очень значимое мероприятие. Очень доволен стадионом, очень хороший, разнообразный, много чем можно заниматься.

В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион-6

Лариса Асанович, директор средней школы № 62:
Все это позволит нам, эффективно используя потенциал спортивного сооружения, вновь привезенного и открытого сегодня, расширить возможности занятий в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе как в учреждении образования, так и с населением, проживающих в микрорайоне. Все ждали с нетерпением, потому что понимают, что с таким потенциалом есть возможность эффективной подготовки в пределах учреждения образования.

В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион-8

Свыше 50 учащихся уже связали свою жизнь с профессиональным спортом. Четыре из них являются кандидатами в мастера.

# Спорт Беларуси # Лариса Асанович # Школы Беларуси

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