Форум «Молодёжь. Единство. Качество» объединил свыше 200 ребят со всей страны
Новости Беларуси. Свыше 200 ребят со всей страны объединил ежегодный форум «Молодежь. Единство. Качество». Он проходит уже в 17-й раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На одной площадке – лидеры детских и молодежных объединений, подростковых парламентов, победители и призеры республиканских конкурсов и соревнований. Здесь собрался и актив. Это те, кто, помимо учебы, стремится развиваться, активно помогает другим. Для ребят подготовили программу: диалоговые площадки с известными лидерами мнений, мастер-классы, концерт. А начался форум с награждения победителей и призеров республиканских конкурсов.
Антон Воробей, председатель Молодежного парламента Новополоцка:
Молодежь сегодня является творческой, целеустремленной, она приходит с огромным количеством идей, инициатив, совершенно новых, абсолютно по всем направлениям. И сегодня можно сказать, что молодежь – это не только будущее нашей страны, но и настоящее нашей страны.
Дмитрий Туронок, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Мы собрались в преддверии Дня народного единства. Это очень молодой праздник, но с очень глубоким смыслом. И сегодня мы хотим услышать мнение в том числе ребят, наших спикеров о важности этого праздника для всех молодых граждан нашей страны.
Национальный детский форум «Молодежь. Единство. Качество» посвящен Дню народного единства. Цель – сохранение исторической памяти, воспитание у подрастающего поколения сплоченности и патриотизма.