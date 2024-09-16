Форум «Молодёжь. Единство. Качество» объединил свыше 200 ребят со всей страны

Новости Беларуси. Свыше 200 ребят со всей страны объединил ежегодный форум «Молодежь. Единство. Качество». Он проходит уже в 17-й раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На одной площадке – лидеры детских и молодежных объединений, подростковых парламентов, победители и призеры республиканских конкурсов и соревнований. Здесь собрался и актив. Это те, кто, помимо учебы, стремится развиваться, активно помогает другим. Для ребят подготовили программу: диалоговые площадки с известными лидерами мнений, мастер-классы, концерт. А начался форум с награждения победителей и призеров республиканских конкурсов.