Прямой эфир

Форум «Молодёжь. Единство. Качество» объединил свыше 200 ребят со всей страны

16 сентября 2024 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Свыше 200 ребят со всей страны объединил ежегодный форум «Молодежь. Единство. Качество». Он проходит уже в 17-й раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На одной площадке – лидеры детских и молодежных объединений, подростковых парламентов, победители и призеры республиканских конкурсов и соревнований. Здесь собрался и актив. Это те, кто, помимо учебы, стремится развиваться, активно помогает другим. Для ребят подготовили программу: диалоговые площадки с известными лидерами мнений, мастер-классы, концерт. А начался форум с награждения победителей и призеров республиканских конкурсов.

Форум «Молодёжь. Единство. Качество» объединил свыше 200 ребят со всей страны-2

Антон Воробей, председатель Молодежного парламента Новополоцка:
Молодежь сегодня является творческой, целеустремленной, она приходит с огромным количеством идей, инициатив, совершенно новых, абсолютно по всем направлениям. И сегодня можно сказать, что молодежь это не только будущее нашей страны, но и настоящее нашей страны.

Форум «Молодёжь. Единство. Качество» объединил свыше 200 ребят со всей страны-4

Дмитрий Туронок, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Мы собрались в преддверии Дня народного единства. Это очень молодой праздник, но с очень глубоким смыслом. И сегодня мы хотим услышать мнение в том числе ребят, наших спикеров о важности этого праздника для всех молодых граждан нашей страны. 

Национальный детский форум «Молодежь. Единство. Качество» посвящен Дню народного единства. Цель – сохранение исторической памяти, воспитание у подрастающего поколения сплоченности и патриотизма.

# Молодежь Беларуси # Антон Воробей # Дмитрий Туронок

Другие новости рубрики

Все новости
В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион
16 сентября 2024 17:27

В минской школе № 62 открылся многофункциональный спортивный стадион

«БелЭкспо» и дирекция выставки достижений «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве
16 сентября 2024 17:25

«БелЭкспо» и дирекция выставки достижений «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?
16 сентября 2024 17:20

Секции, гала-концерты, мастер-классы – чем запомнился фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство»?