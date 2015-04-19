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В Дзержинске откроют новые аттракционы к летнему сезону-2015

19 апреля 2015 16:10
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Новости Беларуси. Территория чистоты. Весна в Минской области проходит под знаком благоустройства. Тысячи людей приводят в порядок не только собственные подворья, но и улицы городов и деревень. О тех, кого объединила благородная идея, этот выпуск программы «Центральный регион» на СТВ.

Весна в этом году выдалась ранняя, потому первые субботники в Минской области прошли еще в марте. За два месяца благоустроены сотни объектов. К майским праздникам все районы области должны предстать во всей красе.

В Дзержинске работа кипит в  Центральном городском парке. Первые аттракционы здесь появились  почти 30 лет назад. Директору Дома культуры Татьяне Чаган есть чем обрадовать горожан. К открытию сезона в парке будут новые развлечения. Уже монтируется современный детский городок.

Татьяна Чаган, директор Дзержинского городского Дома культуры:
Были приобретены два новых аттракциона. Сейчас у нас как раз идут работы  по подготовке к их открытию в новом сезоне, постановка на учет в Госкомнадзоре. Сейчас мы этим занимаемся. К открытию нового сезона , я думаю, заработают все наши аттракционы.  Это будет в 20-х числах апреля.

# общество # Отдых

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