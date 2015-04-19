Белорусские байкеры официально открыли мотосезон

Новости Беларуси. Они проснулись от зимней спячки и причесали гривы железных коней. Белорусские байкеры открыли мотосезон.
В Минске сотни любителей ветра и адреналина собрались у Ледового дворца. Чоперы, классические и спортивные – мотоциклы различных возможностей. На них байкеры смогли показать все, на что способны.
Кульминацией торжественного открытия сезона станет мотопробег, конечной точкой которого будет историко-культурный комплекс «Линия Сталина».
Байкеры:
От этого сезона жду дорог, путешествий, драйва.
Лично у меня сезон никогда не заканчивается. Зимой – на кроссе, летом – на спорте, на тяжелом байке.
Хорошо, что сегодня с погодой повезло. Наверное, в это время посещают все интернет-порталы о погоде только байкеры!
Эффектная восьмерка и движение по прямой с переключением передач. Сегодня можно было сдать и экзамен на категорию «А», не отправляясь в ГАИ.
На открытой площадке все желающие, а их собралось немало, могли подтвердить свои уменья и получить документ на право управления мотоциклом. Для этого нужно было выполнить определенные элементы вождения и соблюсти ряд необходимых условностей, что бы успешно сдать экзамен.
Участник:
Сложность была в том, что очень маленькое расстояние от «восьмерки» до самой прямой. Было тяжело развернуться и вписаться в поворот. Это единственное, что сложно было. Но вот это я ожидал!
Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района:
Мотоцикл сегодня везде. Он является мощным транспортным средством, для управления которым необходимы специальные навыки. Но зачастую, как показывает практика, молодежь – 16-23 года – покупает мотоциклы, а таких навыков не имеют. Жажда скорости, адреналин перехлестывает – садятся за руль, а навыков нет, и случается иногда непоправимое.