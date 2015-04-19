Белорусские байкеры официально открыли мотосезон

Новости Беларуси. Они проснулись от зимней спячки и причесали гривы железных коней. Белорусские байкеры открыли мотосезон.

В Минске сотни любителей ветра и адреналина собрались у Ледового дворца. Чоперы, классические и спортивные – мотоциклы различных возможностей. На них байкеры смогли показать все, на что способны.

Кульминацией торжественного открытия сезона станет мотопробег, конечной точкой которого будет историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Байкеры:

От этого сезона жду дорог, путешествий, драйва.

Лично у меня сезон никогда не заканчивается. Зимой – на кроссе, летом – на спорте, на тяжелом байке.

Хорошо, что сегодня с погодой повезло. Наверное, в это время посещают все интернет-порталы о погоде только байкеры!

Эффектная восьмерка и движение по прямой с переключением передач. Сегодня можно было сдать и экзамен на категорию «А», не отправляясь в ГАИ.

На открытой площадке все желающие, а их собралось немало, могли подтвердить свои уменья и получить документ на право управления мотоциклом. Для этого нужно было выполнить определенные элементы вождения и соблюсти ряд необходимых условностей, что бы успешно сдать экзамен.

Участник:

Сложность была в том, что очень маленькое расстояние от «восьмерки» до самой прямой. Было тяжело развернуться и вписаться в поворот. Это единственное, что сложно было. Но вот это я ожидал!

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района:

Мотоцикл сегодня везде. Он является мощным транспортным средством, для управления которым необходимы специальные навыки. Но зачастую, как показывает практика, молодежь – 16-23 года – покупает мотоциклы, а таких навыков не имеют. Жажда скорости, адреналин перехлестывает – садятся за руль, а навыков нет, и случается иногда непоправимое.