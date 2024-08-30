Электроотопление набирает популярность! Почему белорусы переходят на современный обогрев дома?

«Использование электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления» – фраза максимально официальная, но за ней киловатт-часы света и гигакалории тепла, которые все больше белорусов используют в своих домах и квартирах. В городских многоэтажках в настоящее время эти форматы внедряются еще на этапе проектирования. Жители сельской местности при соблюдении условий и возможностей теперь тоже могут перейти на использование электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что их привлекает, расскажет Алена Жиборт.
Это деревня Большие Эйсмонты. Арендная квартира Сергея и Ольги. В доме с электроотоплением семья живет 4 года. Особенно оценили преимущества прошлой осенью, когда в семье появился третий ребенок.
Ирина Гуща, жительница агрогородка Большие Эйсмонты:
Мы не ждали, пока включат отопление, вот мы посчитали нужным и включили его, также окончился отопительный сезон, мы еще могли пользоваться отоплением столько, сколько нам нужно. Всякие ситуации бывали с отоплением центральным, сейчас мы сами себе – где нужно, сколько нужно, нужную температуру, больше, меньше.
Электричество семья использует также для подогрева воды и приготовления пищи. Это, признаются многодетные родители, большой плюс еще и с точки зрения безопасности. Нет необходимости хранить дома спички. Цена на электроэнергию Сергея и Ольгу тоже радует. Сейчас семья из 5 человек платит примерно 50 рублей в месяц, зимой – от 80 до 100. К слову, на электричество, которое используется для отопления, установлен минимальный тариф. Это тоже позволяет сэкономить.
Дмитрий Лисай, заместитель начальника Берестовицкого РЭС по сбыту энергии:
На одну квартиру установлено два счетчика, первый считает только электрообогрев, а второй учет – электроплита и остальная нагрузка жилого дома. Связано это с тем, что у нас в стране действует льготный тариф на электроотопление, 4,5 копейки, поэтому один счетчик по такому тарифу идет, а второй счетчик идет по тарифу 21 копейка.
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