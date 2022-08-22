«Первый результат в стране». Вот сколько зерна намолотили аграрии Минской области

Новости Беларуси. В Минской области появился первый экипаж 5-тысячников. Сергей Максимец и Василий Зур из сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи» в тандеме убрали уже более 900 гектаров площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На двоих у экипажа 40-летний опыт работы на жатве, но только в 2022 году комбайнеры вышли в поле вместе. За три недели, проведенные на уборке урожая, намолот в 5 000 тонн – более чем достойный результат. Помогает в работе и техника. В 2022 году механизаторы за штурвалом самого мощного отечественного комбайна.

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Приятно работать, погода не подводит. Комбайн тоже не подводит, хороший. Спасибо «Гомсельмашу» за комбайн. Каждый колосок сейчас дорог, потому что зерно на данный момент на вес золота идет. Поэтому мы за этим следим, чтобы ни один колосок не свалился, а пошел в бункер.

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:

Когда были в Минской области первые тысячники-полуторатысячники, наш комбайн еще только приступил к работе. Догнали и перегнали, это говорит о том, что у ребят очень хороший средний дневной намолот.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

5 000 – это три составляющие на один экипаж: урожайность, техника и самоотверженный труд механизаторов. В этом году у нас большое количество тысячников, их счет идет на сотни. У нас десятки экипажей с 2 000, десятки – с 3 000. Поэтому этот год будет для многих сельхозорганизаций рекордным и по намолоту зерна.