У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?

Новости Беларуси. В Октябрьском районе поздравили ветерана Великой Отечественной войны и блокадницу Ленинграда Веру Мурашко. Она отметила 100-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Родилась Вера Григорьевна в деревне Черниковщина Смолевичского района, сама из многодетной семьи. После школы поступила в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Когда началась война, Вера Григорьевна окончила только первый курс и была эвакуирована в Новосибирск. После Победы переехала в Минск, где работала в отделении железной дороги. Имеет несколько боевых наград, в том числе медаль «За оборону Ленинграда». Сейчас Вера Григорьевна живет с племянницей, а родные часто навещают и не только по праздникам.

Вера Мурашко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я желаю всем жить долго и, главное, быть здоровыми. И трудиться, труд – это и есть здоровье. Ко мне приходят родственники часто, я себя не чувствую одинокой. Честно говоря, я не верю, что мне столько лет. Хотя это действительность настоящая.

Марина Коляденко:

У мамы моей было пятеро детей, она младшая и все время помогала. Мы ей выше головы обязаны, молодец. Но характер у нее – от души, помогала маме нас растить.

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

В Октябрьском районе давно повелась такая традиция, поздравлять долгожителей нашего прекрасного района. В этом году мы поздравляем пятого жителя района, которому исполнилось 100 лет. Также в этом году 95-летие отпраздновали четыре человека, а 101 и более лет отпраздновали шесть человек.