Прямой эфир

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?

22 августа 2022 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Октябрьском районе поздравили ветерана Великой Отечественной войны и блокадницу Ленинграда Веру Мурашко. Она отметила 100-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?-1

Родилась Вера Григорьевна в деревне Черниковщина Смолевичского района, сама из многодетной семьи. После школы поступила в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Когда началась война, Вера Григорьевна окончила только первый курс и была эвакуирована в Новосибирск. После Победы переехала в Минск, где работала в отделении железной дороги. Имеет несколько боевых наград, в том числе медаль «За оборону Ленинграда». Сейчас Вера Григорьевна живет с племянницей, а родные часто навещают и не только по праздникам.  

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?-4

Вера Мурашко, ветеран Великой Отечественной войны:  
Я желаю всем жить долго и, главное, быть здоровыми. И трудиться, труд – это и есть здоровье. Ко мне приходят родственники часто, я себя не чувствую одинокой. Честно говоря, я не верю, что мне столько лет. Хотя это действительность настоящая.  

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?-7

Марина Коляденко:  
У мамы моей было пятеро детей, она младшая и все время помогала. Мы ей выше головы обязаны, молодец. Но характер у нее – от души, помогала маме нас растить.  

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?-10

Александр Мацевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:  
В Октябрьском районе давно повелась такая традиция, поздравлять долгожителей нашего прекрасного района. В этом году мы поздравляем пятого жителя района, которому исполнилось 100 лет. Также в этом году 95-летие отпраздновали четыре человека, а 101 и более лет отпраздновали шесть человек.  

У блокадницы Ленинграда – 100-летний юбилей. Как в Октябрьском районе поздравили ветерана?-13

В Октябрьском районе проживает 38 ветеранов войны, в том числе блокадники, труженики тыла, инвалиды, а также 94 узника концлагерей.  

# Ветеран войны # общество # Вера Мурашко # Марина Коляденко # Александр Мацевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Два района Витебской области преодолели 100-тысячный рубеж по намолоту зерна. Аграриев поздравили прямо в поле
22 августа 2022 14:58

Два района Витебской области преодолели 100-тысячный рубеж по намолоту зерна. Аграриев поздравили прямо в поле

«Первый результат в стране». Вот сколько зерна намолотили аграрии Минской области
22 августа 2022 14:51

«Первый результат в стране». Вот сколько зерна намолотили аграрии Минской области

Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках
22 августа 2022 14:48

Лучшего водителя школьного автобуса выбрали в Крупках