«Добрые истории». Подарки собирали всем миром: как Тамара Лисицкая и её команда волонтёров помогает ребятам с онкологией
Теле- и радиоведущую, и сценариста Тамару Лисицкую многие знают как добрую фею Боровлян. Рыжеволосая красавица всегда готова прийти на помощь к тому, кто в этом нуждается. В очередной раз с помощью большой команды волонтёров Тамара организовала для ребят из детского Центра онкологии, гематологии и иммунологии настоящий праздник.
Тамара Лисицкая, теле- и радиоведущая, сценарист, писатель:
Как раз все это и началось в детском онкоцентре в 2007 году, 10 лет назад. Нас попросили провести здесь концерт. Нам сначала показалось это неуместным, как многим людям кажется: как можно совместить больницу и праздник?! Оказалось, что это более чем уместно. Это как раз очень мощная поддержка.
Эта благотворительная юбилейная акция, как и всегда долго и тщательно готовились. Подарки собирали всем миром. Тамара Лисицкая заранее бросила клич в интернете, и на него отозвалось много неравнодушных людей. Каждая волшебная коробочка – чьё-то маленькое исполненное желание.
Тамара Лисицкая:
Важно и то, что мы создаём детям – настроение-праздник, и то, что мы поддерживаем родителей тоже в этот момент. Потому что потом мы поняли, что это категория для нас, и мы стали привозить для родителей какие-то специальные активности, мастер-классы стилистов для мам. В этот праздничный день делали для них такой праздник: маленький, женский, персональный.
Всем известно, что положительные эмоции благоприятно сказываются на результатах лечения, поэтому сплочённая команда взрослых сделала всё возможное, чтобы вызвать улыбки на лицах ребят.
Тамара Лисицкая:
Не прошу никогда никаких благодарностей, мне достаточно того, что я знаю про себя и про этих людей. Огромное количество добровольцев и единомышленников. Вы понимаете, что такие пассионарные человеческие порывы за бесплатно просто так в трудное время – это такое чудо!