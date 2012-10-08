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В доме по Козлова капремонт затянулся на 4 года, а в ЖРЭО говорят, что виноваты жильцы

08 октября 2012 11:24
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Новости Беларуси. В Минске в доме по улице Козлова уже 4 года длится капитальный ремонт. С вопросом «Почему строительная эпопея на улице Козлова затянулась?» минчане обратились на горячую линию СТВ.

Жительница дома:  
Крышу до сих пор не отремонтировали в одном конце. Там у людей затекают потолки. А уже в этом месяце должна быть сдача всех квартир. Что касается моей квартиры, то мне начали работы в середине июля. Работа идет в час по чайной ложке. 

По словам коммунальщиков, капитальный ремонт уже на финишной прямой. Правда, поставить точку им не позволяют постоянные корректировки проекта благоустройства, который жильцам то и дело приходится не по вкусу. Своё «но» внесла и устаревшая  канализационная система, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Маляревская, ведущий инженер  ЖРЭО Советского района:  
Так как здесь деревянные перекрытия, получается, что много штукатурных работ, которые сначала не предусматривались. Естественно, что сроки немного подтянулись. К тому же, еще у нас не очень активные люди, которые то дают доступ в свои квартиры, то не дают. Но в квартирах уже все практически закончено. 

 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Марина Маляревская

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