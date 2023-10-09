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Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?

09 октября 2023 14:14
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В Беларуси в год выдается до 100 грантов на обучение для иностранцев. На обычных условиях без льгот приезжает учиться к нам в разы больше. Интересно, что практически четверть заграничных студентов обучается в БГУ. Разбираемся, как давно началась такая тенденция и почему иностранцы выбирают Беларусь.

Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?-1

Константин Козадаев, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:
Нам выпала честь первыми встретить в нашей стране встретить студентов-иностранцев в далеком 1961 году. Это была группа из нескольких десятков кубинских студентов. Мы сделали шаг вперед. На рубеже веков было несколько сотен. В нулевые годы до 1 000. К 2018 году было порядка 2 тысяч. В настоящее время у нас учатся студенты практически из 60 стран. Это Китай, Россия, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и некоторые другие страны Средней Азии.

Такая популярность нашей страны обусловлена несколькими факторами. И первый из них – позитивные отзывы путешественников, туристов и просто людей, которые когда-либо бывали в Беларуси.

Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?-4

Ахмед Аликович, студент юридического факультета БГУ, председатель Совета землячеств БГУ:
Учился троюродный брат. Говорил, что высокий уровень преподавания, преподаватели отзывчивые, хвалил саму страну. Спокойный город, дружелюбный народ.

О чистоте и гостеприимстве знают даже в Поднебесной. Статистика показывает, что больше всего студентов из Китая учится на экономическом, филологическом факультетах, а также факультете журналистики, Институте бизнеса.

Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?-7

Цзяидаэр Куаниси, студент факультета географии и геоинформатики БГУ:
Я в прошлом году приехал в Беларусь, чтобы изучать русский. Все говорят, что здесь хорошо. Очень чистый город, люди добрые. Планирую поступить в магистратуру.

Еще один важный момент – в вузах заботятся об иностранных студентах, как и о своих собственных. Например, предоставляют современные комфортабельные общежития, в которых есть все удобства. Кроме того, в БГУ даже создан Совет землячеств – организация, которая помогает освоиться иностранцам.

Ахмед Аликович:
Она направлена именно на адаптацию и помощь иностранцам. То есть в обучении, в общежитии, в городе. Помогаем даже с трудоустройством. Помогаем с переводчиками для факультетов. 

Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?-10

Точное количество иностранцев сказать сложно. Этот процесс достаточно изменчивый: кто-то отчисляется, кто-то переводится, кто-то поступает. Но сейчас только в БГУ обучается более 4 тысяч студентов. И многие из них после окончания вуза решают остаться работать в Беларуси.

Только в БГУ обучается более 4 тысяч. Почему иностранцы выбирают учёбу в Беларуси?-13

Константин Козадаев:
Они часто продолжают образование, получают степень магистра. Иногда уходят в аспирантуру. Но как правило, это исключения. Большинство уезжает в свою страну работать. Оттуда получаем положительные отзывы. Они также поддерживают с нами отношения, со своими факультетами, со своими любимыми преподавателями.

# Иностранные студенты в Беларуси # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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