Прямой эфир

Участники Республиканского экологического форума в Молодечно накормят пластмассовыми обещаниями лягушку Фрэнка

22 августа 2012 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодечно готовится принять участников X Республиканского экологического форума. Вопросы рационального использования природных ресурсов и современных технологий в области охраны окружающей среды обсудят во время «зеленого» марафона. В Молодечно приедут делегации из всех областей страны, а также из-за рубежа. Участники пройдут праздничной колонной по центру города. Будут работать тематические площадки, знаменитые фотохудожники представят свои работы. Горожан ожидает также авиашоу и большая развлекательная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Форум начнётся с открытия экологического сквера с экзотическими деревьями. Здесь же установят памятный знак о проведении юбилейного мероприятия.

Владислав Чернов, начальник Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Проведение форума – большая честь для города. Для проведения таких мероприятий обычно выбирают города с нормальной экологической обстановкой, как у нас. Этот форум посвящён пропагандированию  охраны окружающей среды, вопросам образования и просвещения.

Маршрут форума пройдёт и через гимназию-колледж искусств.

Ольга Хазикова, директор гимназии-колледжа искусств города Молодечно:
Наше учреждение посетит две делегации: из Гродненской области и из Министерства природных ресурсов Республики Беларусь. Гордость переполняет, потому что есть, что показать. 

Сегодня учреждение просто утопает в зелени. Над эскизами будущих клумб трудятся всем колледжем.

Нина Пальчевская, замдиректора по воспитательной работе гимназии-колледжа искусств: 
Каждый год мы делаем что-то новое. В прошлом году была бабочка и палитра. В этом – лира. А вот проект следующего года – замечательная гитара и скрипичный ключ, которые мы дарим жителям района.  

12 лет подряд ученики творческого экологического учреждения образования – призёры республиканских научно-практических конференций и международных интернет-проектов. Совсем недавно их 2-минутный ролик на английском языке затронул струны души тех, кого волнуют вопросы охраны природы.

Елена Храмцевич, замдиректора по учебно-методической работе гимназии-колледжа искусств:
Каждый год мы снимаем такие фильмы. В этом мы стали призёрами фестиваля и получили в подарок новую видеокамеру.  

Учаситники форума смогу сдалать свой вклад в  международное движение «зелёных» - достаточно «покормить» пробками от пластмассовых бутылок экологическую лягушку-копилку.

Евгения Лахмакова, ученица гимназии-колледжа искусств:
Лягушку Фрэнка нужно кормить обещаниями по сохранению климата на Земле. Символ корма – пластиковые крышки от бутылок. Когда лягушка будет наполнена обещаниями, мы ее отправим в банк Фрэнка. Это хранилище находится на экологическом сайте.

# Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Приём документов в белорусские ССУЗы продлили до 15 сентября: ждут тех, кто не поступил в вуз или вернулся из армии
20 августа 2012 17:49

Приём документов в белорусские ССУЗы продлили до 15 сентября: ждут тех, кто не поступил в вуз или вернулся из армии

20 августа 2012 17:33

В Москве скончался маршал, Герой Советского Союза, почетный гражданин Минска Олег Лосик

19 августа 2012 14:46

Стройотряд борисовского строительного лицея: и опыт, и гарантированное место практики