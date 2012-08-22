Участники Республиканского экологического форума в Молодечно накормят пластмассовыми обещаниями лягушку Фрэнка

Новости Беларуси. Молодечно готовится принять участников X Республиканского экологического форума. Вопросы рационального использования природных ресурсов и современных технологий в области охраны окружающей среды обсудят во время «зеленого» марафона. В Молодечно приедут делегации из всех областей страны, а также из-за рубежа. Участники пройдут праздничной колонной по центру города. Будут работать тематические площадки, знаменитые фотохудожники представят свои работы. Горожан ожидает также авиашоу и большая развлекательная программа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Форум начнётся с открытия экологического сквера с экзотическими деревьями. Здесь же установят памятный знак о проведении юбилейного мероприятия.

Владислав Чернов, начальник Молодечненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Проведение форума – большая честь для города. Для проведения таких мероприятий обычно выбирают города с нормальной экологической обстановкой, как у нас. Этот форум посвящён пропагандированию охраны окружающей среды, вопросам образования и просвещения.

Маршрут форума пройдёт и через гимназию-колледж искусств.

Ольга Хазикова, директор гимназии-колледжа искусств города Молодечно:

Наше учреждение посетит две делегации: из Гродненской области и из Министерства природных ресурсов Республики Беларусь. Гордость переполняет, потому что есть, что показать.

Сегодня учреждение просто утопает в зелени. Над эскизами будущих клумб трудятся всем колледжем.

Нина Пальчевская, замдиректора по воспитательной работе гимназии-колледжа искусств:

Каждый год мы делаем что-то новое. В прошлом году была бабочка и палитра. В этом – лира. А вот проект следующего года – замечательная гитара и скрипичный ключ, которые мы дарим жителям района.

12 лет подряд ученики творческого экологического учреждения образования – призёры республиканских научно-практических конференций и международных интернет-проектов. Совсем недавно их 2-минутный ролик на английском языке затронул струны души тех, кого волнуют вопросы охраны природы.

Елена Храмцевич, замдиректора по учебно-методической работе гимназии-колледжа искусств:

Каждый год мы снимаем такие фильмы. В этом мы стали призёрами фестиваля и получили в подарок новую видеокамеру.

Учаситники форума смогу сдалать свой вклад в международное движение «зелёных» - достаточно «покормить» пробками от пластмассовых бутылок экологическую лягушку-копилку.

Евгения Лахмакова, ученица гимназии-колледжа искусств:

Лягушку Фрэнка нужно кормить обещаниями по сохранению климата на Земле. Символ корма – пластиковые крышки от бутылок. Когда лягушка будет наполнена обещаниями, мы ее отправим в банк Фрэнка. Это хранилище находится на экологическом сайте.