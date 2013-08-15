В деревне Бобровичи Могилевской области коммунальщики устроили свалку под домами местных жителей

Новости Беларуси. Покой им только снится. Жители деревни Бобровичи Могилевской области бьют тревогу – коммунальщики устроили мусорку прямо под их домами. Мини-полигон в ведение районного «Жилкомхоза» перешел в 2007 году. С тех пор и началась «жизнь на свалке». Сараи атаковали крысы, на участках – змеи. Все это дополняют и далеко не приятные ароматы.

Когда 14 лет назад Валентина Качанова покупала домик в деревне, надеялась, что переедет сюда на пенсии. Тишина, чистый воздух. Но покой Валентине Васильевне только снится. Всему виной – нежеланное соседство. Медленно, но верно к огороду подбирается свалка.

Лидия Шась:

Здесь были такие карьеры. Грибы, ягоды – прелесть была. Гуляли все дети, вся деревня. А сейчас что творится. И никто меры не принимает.

Николай Морделев:

Открываю гараж, глядь: под заднее колесо машины поползла змея. Сейчас боюсь заходить в гараж. Стучу ключами и ногами, пугаю. Страшно ходить.

Мини-полигон бытовых отходов под Бобровичами появился порядка 10 лет назад. Сначала местный сельисполком свозил сюда мелкий мусор с окрестных деревень. А в 2007 году у свалки появился новый хозяин – районный «Жилкомхоз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Полторан, председатель Княжицкого сельисполкома:

Сегодня куда-то отходы надо складировать. Вопрос только в том, чтобы это соответствовало нормам, удаленность от населенного пункта и она находилась в нормальном состоянии.

Еще одна сопутствующая свалке беда – крысы.

Тамара Юрченко:

Я каждый месяц с пенсии покупаю по килограмму отравы. А она очень дорогая.

Если бы телевизор мог передавать запахи, то такие «ароматы» телезрителям явно пришлись бы не по душе. А вот жителям деревни Бобровичи испарениями со свалки приходится дышать круглосуточно. Ну, а хуже всего обстоят дела, когда на улице жара и сильный ветер.

По словам коммунальщиков, от первого дома в деревне до полигона – ровно 300 метров. А это саннорма.

Бронислава Юрченко, начальник одела благоустройства Могилевского коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

На свалке жить никто не может, но мы в настоящий момент решить эту проблему не в состоянии, перенести ее куда-то, в другое место. Это нужно решать не на уровне могилевского «Жилкомхоза». И все это будет упираться в выделение финансовых средств.

Но, как оказалось, санстанция все же держит на контроле полигон в Бобровичах. В 2012 году коммунальщиков уже привлекали к административной ответственности за многочисленные нарушения на свалке.

Татьяна Шуплецова, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

В этом году, в июне, мы в ходе плановой проверки проверяли этот мини-полигон. Никаких изменений в сторону ухудшений и превышений показателей не регистрировалось.

Жители Бобровичей прекрасно понимают, что без полигонов не обойтись. Но, чтобы вся жизнь превратилась в одну сплошную свалку, с этим они согласиться не могут.