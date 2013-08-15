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В Витебске отметили 95-летие со дня создания Витебской губернской милиции

15 августа 2013 16:01
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Новости Беларуси. В самом северном регионе страны отмечают юбилей – 95 лет со дня создания Витебской губернской милиции. По случаю праздника правоохранители сменили обмундирование на то, которое носили когда-то их предшественники. Самой старой форме ровно 95.

Дополнила историческую картину выставка милицейской техники и вооружения разных лет XX века, в том числе современные образцы.

Показательные выступления устроили сотрудники витебского ОМОНа и Департамента охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси # Фотофакт

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