В Витебске отметили 95-летие со дня создания Витебской губернской милиции

Новости Беларуси. В самом северном регионе страны отмечают юбилей – 95 лет со дня создания Витебской губернской милиции. По случаю праздника правоохранители сменили обмундирование на то, которое носили когда-то их предшественники. Самой старой форме ровно 95.

Дополнила историческую картину выставка милицейской техники и вооружения разных лет XX века, в том числе современные образцы.

Показательные выступления устроили сотрудники витебского ОМОНа и Департамента охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.