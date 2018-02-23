Алексей Ковалёв о золоте в эстафете: «Наше пожелание сбылось, на этот раз удача улыбнулась белорускам»

Безусловно, вчерашний соревновательный день зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане стал для белорусских болельщиков самым приятным. Многие из нас верили, что белорусские биатлонистки смогут зацепиться за пьедестал в эстафетной гонке. Но кто бы мог подумать, что белорусским стреляющим лыжницам покорится медаль металла высшей пробы?! Не верится! Пожалуй, здесь сложно что-то комментировать, но, как мы уже говорили, олимпийский турнир по биатлону приносит немало сюрпризов. Но наше пожелание сбылось, на этот раз удача улыбнулась белорускам.

Если никто не сомневался в мастерстве опытных Надежды Скардино и Дарьи Домрачевой, их уверенным действиям на огневых рубежах и хорошему ходу на лыжне, то за Ирину Кривко и Динару Алимбекову многие переживали. Впрочем, дебютантки Олимпийских игр с важной задачей справились, слаженно отработав на своих этапах.

В это воскресенье главный старт четырехлетия подойдет к концу. Будет любопытно узнать, кто понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия. Но впереди наших соотечественников ждет еще несколько состязаний.

Сегодня состоится эстафетная гонка в биатлоне среди мужчин. Кто знает, может наши мужчины смогут приблизиться к успеху белорусских девушек. Также на старт своей коронной дистанции – 1000 м выйдет конькобежец Игнат Головатюк. Завтра посоревнуется Марина Зуева и Татьяна Михайлова в масс-старте, а в аналогичной дисциплине на лед выйдет Виталий Михайлов.