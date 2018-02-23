«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости

Новости Беларуси. В музее обороны Брестской крепости собрана уникальная экспозиция наград, писем с фронта и других вещей, связанных с героической историей Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За каждой из них – люди, которые ценой своей жизни в годы Великой Отечественной приближали долгожданную победу.

Ольга Игнатович, автор выставки:

Подлинные письма тех людей, которые здесь служили. Один из них – Венициан Майоров – старший сержант 333-го стрелкового полка. Он погиб здесь, в Брестской крепости. Считается защитником Брестской крепости. Его имя вынесено на плиты Мемориала.

У нас в фондах музея есть большая коллекция его переписки с родителями, которые настолько точно воспроизводят картину жизни красноармейца, его быт, распорядок дня, занятия.