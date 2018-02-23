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«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости

23 февраля 2018 07:17
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Новости Беларуси. В музее обороны Брестской крепости собрана уникальная экспозиция наград, писем с фронта и других вещей, связанных с героической историей Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости-1

За каждой из них – люди, которые ценой своей жизни в годы Великой Отечественной приближали долгожданную победу.

«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости-4

Ольга Игнатович, автор выставки:
Подлинные письма тех людей, которые здесь служили. Один из них – Венициан Майоров – старший сержант 333-го стрелкового полка. Он погиб здесь, в Брестской крепости. Считается защитником Брестской крепости. Его имя вынесено на плиты Мемориала.

У нас в фондах музея есть большая коллекция его переписки с родителями, которые настолько точно воспроизводят картину жизни красноармейца, его быт, распорядок дня, занятия.

«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости-7

Другая часть экспозиции посвящена военной форме: у посетителей есть возможность сравнить экипировку красноармейца и современного солдата.

«Подлинные письма людей, которые здесь служили». Уникальная выставка предметов времён Великой Отечественной работает в музее обороны Брестской крепости-10

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Ольга Игнатович

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