Её песни стали легендой белорусской музыки. Ядвига Поплавская отмечает 70-летний юбилей

Легенду белорусской эстрады поздравил Президент. Александр Лукашенко назвал певицу образцом высокого профессионального мастерства, примером преданности и неутомимого служения национальному искусству. Именно Поплавская основала знаменитое ВИА «Верасы», первый, как сейчас сказали бы, «герлз-бэнд», или девичий ответ «Песнярам».

Позже в коллектив пришел Александр Тиханович. Их семейный и творческий дуэт был рука об руку на сцене и в унисон по жизни 40 лет. Самая известная звездная пара просто купалась в народной любви. В 80-е весь Советский Союз распевал их хиты «Малиновка», «Я у бабушки живу», «Белый снег», «Завируха», «Счастливый случай».

Сегодня Ядвига Поплавская все так же дарит со сцены любовь и душевное тепло. Артистка продолжает жить музыкой, пишет эстрадные песни, мелодии для театра и кино, делает аранжировки, а на сцене часто появляется с дочерью Анастасией.