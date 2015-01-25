Газеты, выпущенные 9 и 10 мая 1945 года, забрала из мастерской вместе с машиной семья из Бобруйска

Новости Беларуси. В Бобруйске обнаружены газеты, выпущенные 9 и 10 мая 1945 года. Случайную находку в год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сделала семья Врублевских. Началось все с обычного обращения в автомастерскую. Перед работой ее сотрудники заклеили стекла машины газетой. И в таком виде вернули покрашенное авто владельцам.

Светлана Врублевская с искрящимися глазами рассказывает о необычной находке, которую сделала их семья. Разве могли они подумать, что вместе с покрашенной машиной им в подарок достанется такой раритет. Вспоминает, как забрали авто из мастерской, поставили возле подъезда и пошли домой. Сюрприз ожидал их утром, когда решили снять с автомобиля газету, которую в мастерской приклеили к стеклу.

Светлана Врублевская:

Стали замечать, что люди подходят к автомобилю, к стеклу и рассматривают. И не один и два человека, а гораздо больше. Мы спустились, посмотрели и, конечно, были в шоке. Потому что газета за 9 и 10 мая 1945 года не каждый день находится.

Дочь Светланы, 14-летняя Карина, бережно перелистывает пожелтевшие странички. Юная бобруйчанка перечитала каждую статью в этих газетах по нескольку раз. Карина говорит: такого не узнаешь ни в одной книжке. Ведь все, что здесь написано, чистейшая история Великой Отечественной.

Карина Врублевская:

Я думаю, это главная реликвия в нашей семье. Я предложу родителям ее заламинировать, чтобы она дольше сохранилась.

На первых страницах – Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы. Подписание акта о военной капитуляции и заметки о последних днях войны.

Вера Сорокина:

Нашу семью, так же, как и все белорусские семьи, коснулась война. Поэтому мы должны беречь память о прошлом и передавать своим детям и внукам.

Врублевские признаются: поначалу засомневались, что газеты подлинные. Потому показали их музейным сотрудникам. После внимательного изучения страниц те констатировали: это и есть та самая «Красноармейская правда». До войны печаталась в Смоленске, а с началом Великой Отечественной редакция переехала в спецпоезд. Исколесив всю войну, дошла и до Берлина. Здесь печатались Александр Твардовский, Кондрат Крапива, Пимен Панченко и Сергей Михалков.

Узнав столько интересных подробностей, Карина решила написать статью в местную газету, чтобы как можно больше людей узнали о такой бесценной находке.

Александр Казак, журналист:

Девочка 14-летняя сама пришла в редакцию, принесла эти номера, рассказала, как это все происходило. То есть это ей запомнится.

После войны газета «Красноармейская правда» стала уже «Во славу Родине». Она и сейчас выходит в свет под названием «Белорусская военная газета».

Но в памяти Карины и всей ее семьи она оставила свой след как наглядное пособие фронтовых побед красноармейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.