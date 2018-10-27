Бились до смерти. Военные действия времен Первой мировой войны реконструировали в Сморгони

Новости Беларуси. Реконструкцию военных действий времен Первой мировой войны провели в Сморгони, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне столетия ее завершения бой провели на стратегической линии обороны.

Из 16 тысяч местных жителей в свои дома вернулись только 130 человек.

Бои под белорусской Сморгонью были настолько ожесточенными, что за сутки здесь порой погибали по 8 тысяч человек. Даже кайзейровские офицеры недоумевали: «Русские сдали Брест, Гродно, Вильню, а у этого маленького городка бьются до смерти».