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В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

28 июля 2020 07:17
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Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В нашей стране это событие будет отмечено в рамках акции «Слава Тебе, Боже!»

В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины-1

Ровно в полдень раздастся колокольный звон-благовест во всех храмах Русской православной церкви, включая и Белорусский Экзархат. На это дал свое благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины-4

К слову, впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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