В День Крещения Руси колокольный звон объединит храмы Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Праздничный перезвон. 28 июля православный мир отмечает День Крещения Руси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Князь Владимир. За что Красно Солнышко – насильник полоцкой княжны Рогнеды и убийца – удостоился причисления к лику святых В нашей стране это событие будет отмечено в рамках акции «Слава Тебе, Боже!»

Ровно в полдень раздастся колокольный звон-благовест во всех храмах Русской православной церкви, включая и Белорусский Экзархат. На это дал свое благословение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.