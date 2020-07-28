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Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске

28 июля 2020 06:47
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Новости Беларуси. Как выглядели отдельные уголки Беларуси 100 лет назад, что с ними сделала война и какие они сегодня? Три мгновения из жизни каждого местечка представлены в новой книге «75 лет Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно издание – «Блокада» – о страшном периоде из жизни Ленинграда. Уникально письмами очевидцев, которые автор собирал на протяжении жизни и теперь публикует впервые.

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-1

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-3

Оба издания вышли в свет накануне VII Форума регионов Беларуси и России. Главная тема в 2020 году – наша общая Победа в Великой Отечественной войне.

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-6

Владимир Лиходедов, историк, автор книг «75 лет Победы» и «Блокада»:
Самая главная цель – это то, что мы не должны забывать историю. Ведь еще древние говорили, что народы, забывающие свою историю, исчезают. Поэтому хотелось рассказать правду, правду глазами очевидцев о Великой Отечественной войне.

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-9

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-11

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-13

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Форум будет посвящен и наполнен пониманием роли советского народа в разгроме фашизма. Но при этом понятно, что все те шесть секций будут посвящены и анализу национальных законодательств, и совместным шагам друг навстречу другу. Мы, конечно, шире хотим докладывать о том, что интеграционная повестка, ее задачи, формирование единого рынка нефти, газа, все эти споры – они уйдут, если это будет единым, реальным интеграционным большим делом для двух государств.

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-16

Правда глазами очевидцев о той страшной войне. Книги «75 лет Победы» и «Блокада» представили в Минске-18

Напомним, VII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 23 по 25 сентября в Минске и Минской области.

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Мезенцев # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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