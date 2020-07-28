Минивэн от Академии наук. Тестируем первый белорусский электромобиль

Новости Беларуси. В вопросах технологий, которые с геометрической прогрессией растут во всем мире (особенно в части машин будущего), без науки никуда, рассказали в проекте «Сделано».

Вот так к концу 2020-го будет выглядеть полностью отечественный электрокар. Аккумуляторная батарея, управляющая электроника, зарядный модуль. Практически вся начинка в минивэне белорусская. Осталось локализовать производство электродвигателя. И, как говорится, в добрый путь.

Машина разгоняется до 120 км/ч. На одном заряде может проехать 300 километров пути. Белорусский электромобиль скоро станет надежным помощником предприятиям и организациям. Именно на коммерческий транспорт Академия наук и взяла ориентир.

Дмитрий Кабанов, заместитель начальника научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:

Как оказалось, выбор был правильным, потому что на данный момент очень многие организации, предприятия и частные структуры проявляют интерес к такому типу машин для использования в коммерческих своих нуждах. Поэтому мы двигаемся в этом направлении.

Сегодня в Объединённом институте машиностроения делают все: от дизайна, расчетов, проектирования до опытных образцов и испытаний электромобиля.

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра НАН Беларуси:

Мы научились фактически с нуля проектировать тяговые электродвигатели, мы научились проектировать силовую электронику, то есть это преобразователи, которые управляют этими двигателями. Это преобразователи, которые обеспечивают зарядку аккумуляторных батарей на автомобиле. Тоже одним из таких больших компонентов, объемных в автомобилях, по стоимости и безопасности ключевым компонентом являются тяговые батареи. Мы научились формировать батарею на базе ячеек. Можем смело сказать, что мы умеем делать все компоненты и на их базе уже создавать автомобиль.

Этот большой путь, по которому многие идут десятилетиями, наши ученые прошли за три года с небольшим. А началось все вот с этой экспериментальной модели белорусского электрокара.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы создали свой фактически опытный образец, я не скажу, что это автомобиль, опытный образец электромобиля. Я с ним внимательно познакомился: снизу и сверху, и с багажника, и под капот залез, посмотрел все ваши (насколько я понимаю) детали и прочее. Я не знаю, насколько уровень высок этого двигателя, который вы создали там, ходовая часть и так далее, но выглядит внешне приличным. Если мы можем создать и батарею – накопитель электроэнергии, которая подзаряжается и потом отдает электричество (для народа говорю), лучшую в мире, почему мы не создаем? Что для этого надо? Люди, деньги, компетенции? Немедленно надо это реализовывать. Батарея – это один из основных элементов.