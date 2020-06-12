Князь Владимир. За что Красно Солнышко – насильник полоцкой княжны Рогнеды и убийца – удостоился причисления к лику святых

Понять прошлое бывает сложно. Голова закружится в поисках правды. Почему время делает некоторых персонажей великими и почитаемыми, несмотря даже на их преступное поведение? Их глобальная роль в истории перевешивает простое человеческое?

Имя князя Владимира и история Руси, славянства и православия – одно целое. Их не разделить. Это он своей волей загонял язычников в воды Днепра креститься, свергал их древних идолов и заставлял верить единому богу. Зачем? Надо было налаживать экспорт-импорт, а язычество отпугивало иностранных партнеров. Правда, следует при этом иметь в виду один щекотливый нюансик. Когда князю приглянулась сестра византийских императоров Анна, и он решил пополнить новой барышней свой гарем, принятие им христианской веры было условием женитьбы со стороны родственников невесты. Такое вот нежное дополнение к официальной версии. И, кстати, он грозился спалить Константинополь к чертям, если вдруг что. Важная заслуга Владимира: расширение границ Руси и сближение её с западной цивилизацией. При нем стали чеканить монеты из золота и серебра, формируя государственный золотовалютный фонд для развития внешней торговли. В этом и много в чем ещё глобальная роль великого князя. Хорошая или дурная – чего уж теперь строить догадки: прошлое переделать невозможно, можно только переписать.

А что до нас дошло о нем как о человеке? Из исторических исследований складывается весьма противоречивый образ Владимира «Красно Солнышко» – так народ прозвал его якобы за просвещенность. Харизматичный политик и талантливый государственный деятель, вечный воин – с одной стороны. А с другой – злодей, для преступлений которого было бы мало статей ныне действующего УК, не говоря уже о кодексах морали и чести. Пожалуй, самый мерзкий и дикий поступок (это что известно) он совершил в отношении полоцкой княжны Рогнеды. Красавица отказалась выйти за него замуж. Великий князь при людях, а главное – на глазах её отца и матери – изнасиловал девушку, после чего родителей убил. Насильник своего добился. Княжна стала его женой, полоцкие земли были захвачены. Рогнеда родила сына, позже князь сослал их в белорусский Заславль. Жизнь нас с вами учит: высокое начальство часто считает, что ему позволено унижать, оскорблять подданных, карать и прощать. Князю Владимиру даже нечего задумываться о последствиях. Он уверен, что за это его никто не накажет. А некому! Он выше всех, над всеми. Да взять историю с крещением, как это с нашими предками проходило. Кровь можно перелить из человека в человека, а сознание купанием в реке в одночасье не перевернуть. Старое мышление подавлялось как инакомыслие – жестоко и беспощадно, люди погибали за свою языческую веру еще несколько столетий. Или чем, скажите, насильственный процесс крещения народов Руси отличается от известных нам крестовых походов католиков на Восток? Та же кровавая история. А эти походы Владимира против брата Ярополка? Видно, в прежние времена великим да знатным не ведомы были родственные чувства, коль уж ради земли готовы были родню травить, вешать, резать. Сперва Ярополк гонял брата по белу свету, потом сам от него бегал. Владимир не только захватил силой земли родственника, но и после его убийства забрал в наложницы беременную вдову-красавицу. Этот любвеобильный дядька жил то ли с шестью, то ли с семью женами одновременно. Они нарожали от него более 20 детей. А сколько было наложниц – точно никто не знает. Но в отношении женщин князь никогда себя не останавливал, шел к цели напролом. Впрочем, как и во всех своих больших и малых делах.

Как же наш герой умудрился сделаться Владимиром Святым? При таких-то грехах? Ну, во-первых, привел к новой вере тьму народа. Во-вторых, щедро раздавал земли для строительства монастырей и храмов. По приказу князя в Киеве была построена первая каменная церковь. Она называлась Десятинная. И знаете почему? Хозяин земли русской решил 10% доходов бюджета выделять в пользу церкви. Далее. Как христианин Владимир отпустил всех своих жен и наложниц и оставил рядом лишь Богом посланную ему Анну. На Руси открывались заведения по подготовке священников, попы-пропагандисты мотались по стране, агитируя за веру. Был написан церковный устав, названный Кормчей книгой. Князь помогал нищим и больным, открывал лечебницы и школы. Собрав эти основания, Церковь решила, очевидно, что Владимир свои ошибки осознал, и грехи ему простила. Ещё бы – такое богоугодное дело государственного масштаба провернуть. А что до всяких нюансиков, то им место в летописях и сказаниях. Всё это мелочи. Глобальная роль имеет значение.

Ваш В.Д.