В День Конституции нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих

Новости Беларуси. Подарок по случаю Дня Конституции подготовили белорусские нотариусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 марта все нотариальные конторы и нотариальные бюро консультируют бесплатно.

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Речь идет, например, об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров, предоставлении электронных документов для госрегистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также в этот день и белорусские адвокаты бесплатно проконсультируют малоимущих.