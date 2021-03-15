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В День Конституции нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих

15 марта 2021 06:40
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Новости Беларуси. Подарок по случаю Дня Конституции подготовили белорусские нотариусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 марта все нотариальные конторы и нотариальные бюро консультируют бесплатно.

В День Конституции нотариусы бесплатно проконсультируют всех желающих-1

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Речь идет, например, об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров, предоставлении электронных документов для госрегистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Также в этот день и белорусские адвокаты бесплатно проконсультируют малоимущих.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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