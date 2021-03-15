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В День Конституции лучшим школьникам Беларуси торжественно вручат паспорта

15 марта 2021 06:18
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Новости Беларуси. 15 марта отмечается День Конституции. Она является Основным законом нашего государства и юридической базой всего действующего законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Конституции лучшим школьникам Беларуси торжественно вручат паспорта-1

Традиционно государственному празднику посвящена патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!» Ее герои – лучшие представители подрастающего поколения. Отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, соревнований, фестивалей и конкурсов. Во всех регионах страны им в торжественной обстановке представители власти вручают паспорта гражданина Республики Беларусь.

Акция ежегодно проходит по инициативе БРСМ с 2004 года и заняла достойное место в истории молодого белорусского государства.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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