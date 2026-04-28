Аномальная жара: в Дели температура поднялась до 40-44 градусов

В Дели и ряде северо-западных и центральных штатов Индии температура поднялась до 40-44 градусов. Метеодепартамент выпустил предупреждения: в некоторых регионах показатели превышают норму на 5 градусов, что создает опасные условия для здоровья и усиливает тепловой стресс в городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики отмечают, что аномальная жара охватывает почти весь северо-запад и центр страны. Однако уже в ближайшие сутки ожидается постепенное снижение температуры. Облегчение принесет западный циклон, который сначала достигнет Гималаев, а затем распространится на равнинные районы, смягчая экстремальное пекло. По индийским критериям, волна жары фиксируется при превышении нормы на 4,5-6 градусов, а при росте более чем на 6,5 градусов объявляется сильная опасность.

В 2026 году температурные аномалии наступили рано, что усиливает нагрузку на энергосистему и повышает риски обезвоживания и тепловых ударов. На этом фоне жители и путешественники массово уезжают в прохладные районы Кашмира. В Сринагаре на озере Дал и на заснеженном перевале Пир Ки Гали сохраняется почти зимняя погода, и эти места становятся одним из немногих убежищ.