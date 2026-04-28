Брестчанка выиграла 25 тыс. рублей от «Санты» – узнали, какой товар принес удачу
Александр Стасевич, ведущий:
Все-таки пройтись по магазинам иногда бывает очень полезно. Например, Татьяна Роек не представляет свое утро без чашечки ароматного кофе. Так же, как и свою жизнь без покупок в магазине «Санта». Совсем недавно то и другое сделали ее богаче на 25 тысяч рублей.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Брестчанка выиграла круглую сумму в игре от популярного ритейлера, купив баночку любимого кофе. Об этом в нашем следующем сюжете.
Татьяна Роек, г. Брест:
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из города Бреста. У меня двое сыновей и дочка. Я работаю уборщицей и дворником.
– Это ожидаемый подарок?
– Нет, это я не ожидала, это для меня был шок. Звонок был, я сразу вначале не поверила.
– Вы выиграли 25 тысяч рублей!
– Первая реакция – это мои дети говорят, мама, это правда, это точно.
– Какую покупку вы совершили для того, чтобы стать победителем рекламной игры?
– Получается, кофе. Пусть поверят все, что действительно это существует на этой земле.
*На правах рекламы.