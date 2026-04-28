Брестчанка выиграла 25 тыс. рублей от «Санты» – узнали, какой товар принес удачу

Александр Стасевич, ведущий:

Все-таки пройтись по магазинам иногда бывает очень полезно. Например, Татьяна Роек не представляет свое утро без чашечки ароматного кофе. Так же, как и свою жизнь без покупок в магазине «Санта». Совсем недавно то и другое сделали ее богаче на 25 тысяч рублей.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Брестчанка выиграла круглую сумму в игре от популярного ритейлера, купив баночку любимого кофе. Об этом в нашем следующем сюжете.