«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена

Оказывается, история главного универмага Минска началась ещё до войны. Случилось это 28 мая 1934 года, когда на углу улиц Советской и Комсольской в здании бывшего польского банка открылся первый государственный универсальный магазин в БССР.





К сожалению, монументальное здание родом из XIX века сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны.

Его хотели восстановить, но вся улица Советская была почти полностью разрушена, её спланировали заново и снесли довоенный участок. Так начался новый этап в истории универмага. Решение о строительстве нового здания ГУМа было принято в июле 1945 года в Кремле зампредом Совнаркома СССР Анастасом Микояном. Проект поручили талантливому архитектору Роману Гегарту, который сумел создать настоящий шедевр.











Интересно, что пленные немцы участвовали в строительстве фундамента ГУМа и начинали кладку стен. Но когда их возвратили на родину, стройку продолжили наши строители и даже сами продавцы.

Валентина Короткина, экскурсовод:

На фасадах ГУМа можем видеть богатые узоры – мозаики, лепнины, фигур и сюжетов, связанных с жизнью советского города.





Торжественное открытие ГУМа было 5 ноября 1951 года.

Для минчан это был большой праздник.

Люди шли просто посмотреть, не обязательно что-то купить. Наборный паркет, витрины, двери, столы, оформление интерьера магазина из ценных пород дерева, зеркала метровой высоты – от пола до потолка.



Конечно, ничего подобного ни в одной минской квартире не было. Минчане говорили, что, когда заходили в магазин, как будто попадали в министерский кабинет. На окнах висели шёлковые шторы, которые в то время было принято называть «министерскими». Новый главный столичный универмаг был общей площадью 6 891 квадратный метр – настоящий дворец торговли – кстати, так изначально и хотели назвать магазин. Покупателей здесь встречал швейцар. Интересно, что 5 ноября ГУМ открыли только для руководителей республики, представителей общественности и прессы. Минчане же могли совершить первые покупки 6 ноября. Накануне очередь желающих протянулась до Немиги.





Толпы радостных минчан перекрыли проспект Сталина, километровую очередь регулировала конная милиция. Публику удивили автоматы, которые за символическую плату брызгали на покупателя порцию одеколона.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Большой ажиотаж вызвали импортные товары в первые дни работы ГУМа – прежде всего, бытовая техника – телевизоры, холодильники, стиральные машины. Потому что это была в Минске первая точка послевоенных лет, куда стали привозить товары из-за границы.



Это – Чехословакия, ГДР, а также французские товары. Среди минчанок большим спросом пользовались капроновые чулки и, говорят, что большой процент кассы в первые дни работы ГУМА составила продажа именно этих товаров. Кассовые аппараты просто не вместили выручку первых дней, деньги просто складывали в коробки из-под товаров.

Покупателей обслуживал штат работников из 460 человек, причем 30 из них прошли стажировку в знаменитом Ленинградском Доме торговли.









Кстати, наш универмаг вошел в число первых магазинов СССР, внедривших метод самообслуживания.

В 1976 году в магазине организовали торговлю по потребительским комплексам: «Товары для женщин», «Товары для мужчин».



В это время сюда пришла работать Людмила Леонидовна. Тогда в декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья, оттого ткани накануне нового года были самым ходовым товаром.

Также главным хитом во все времена была фирменная парфюмерия.

Людмила Коровкина, заместитель заведующего секцией ОАО «ГУМ»:

«Красная москва» был более повседневный товар, «Чёрная магия», наши крема – это были самые популярные марки товаров. Для мужчин был «Кашарель» – товар, который уходил влёт. Когда появились холодильники наши минские – они продавались с большой очередью.



Люди записывались, выстраивались в очереди – у каждого на ладошке был номер Светлана Приступа, заместитель директора ОАО «ГУМ»:

В 90-ые, к сожалению, это всё повторилось. Люди старались сбросить деньги, которые теряли свою ценность, наверное, каждый час. Поэтому они приходили в магазин и старались купить всё, что можно. На этой площадке выстраивались огромные толпы людей, которые просто сносили двери. Мы усиливали открытие магазина охраной. Это не очень приятно вспоминать, хотя у нас, торговых работников, тогда не было проблем с товароооборотом, с планом.

Форма у продавцов главного универмага всегда была модной, менялся лишь цвет и фасон. В 70-ые годы это были чёрные атласные халаты с белым воротником, в 2000-ых стали носить блузку, юбку и жилет.





Витрины главного универмага всегда были визитной карточкой столицы и зеркалом времени.

В них отражался проспект с машинами – разными в разное время, возле них останавливались девушки в пышных юбках и брюках-клёш.





Сейчас за лицо магазина отвечают дизайнеры Ирина Белоусова и Инна Соломатина, им удаётся превращать витрины в настоящую сказку.

Их невероятные идеи дарят даже самым задумчивым минчанам праздничное настроение.

Чего стоит только цирковая серия или музыкальная осень в столице.



В этот раз за основу взяли модную эко-тему и своими руками сделали из картона объёмные фигуры животных.

Увлекательные сюжеты из жизни семьи минчан.







Светлана Приступа, заместитель директора ОАО «ГУМ»:

Идеи мы черпаем из наших командировок, из последних книг, которые мы читали. Когда у нас был большой юбилей – 60 летие универмага – мы создали витрины по десятилетиям существования магазина.



В мечтах у творческой команды – живые витрины!