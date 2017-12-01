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«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена

01 декабря 2017 22:59
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«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-0

Оказывается, история главного универмага Минска началась ещё до войны. Случилось это 28 мая 1934 года, когда на углу улиц Советской и Комсольской в здании бывшего польского банка открылся первый государственный универсальный магазин в БССР.

К сожалению, монументальное здание родом из XIX века сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-3

Его хотели восстановить, но вся улица Советская была почти полностью разрушена, её спланировали заново и снесли довоенный участок. Так начался новый этап в истории универмага. Решение о строительстве нового здания ГУМа было принято в июле 1945 года в Кремле зампредом Совнаркома СССР Анастасом Микояном. Проект поручили талантливому архитектору Роману Гегарту, который сумел создать настоящий шедевр.




Интересно, что пленные немцы участвовали в строительстве фундамента ГУМа и начинали кладку стен.

Но когда их возвратили на родину, стройку продолжили наши строители и даже сами продавцы.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-6

Валентина Короткина, экскурсовод:
На фасадах ГУМа можем видеть богатые узоры – мозаики, лепнины, фигур и сюжетов, связанных с жизнью советского города.


Торжественное открытие ГУМа было 5 ноября 1951 года.

Для минчан это был большой праздник.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-9

Люди шли просто посмотреть, не обязательно что-то купить. Наборный паркет, витрины, двери, столы, оформление интерьера магазина из ценных пород дерева, зеркала метровой высоты – от пола до потолка.

Конечно, ничего подобного ни в одной минской квартире не было.

Минчане говорили, что, когда заходили в магазин, как будто попадали в министерский кабинет. На окнах висели шёлковые шторы, которые в то время было принято называть «министерскими».

Новый главный столичный универмаг был общей площадью 6 891 квадратный метр – настоящий дворец торговли – кстати, так изначально и хотели назвать магазин. Покупателей здесь встречал швейцар. Интересно, что 5 ноября  ГУМ открыли только для руководителей республики, представителей общественности и прессы. Минчане же могли совершить первые покупки 6 ноября.

Накануне очередь желающих протянулась до Немиги.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-12



Толпы радостных минчан перекрыли проспект Сталина, километровую очередь регулировала конная милиция. Публику удивили автоматы, которые за символическую плату брызгали на покупателя порцию одеколона.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-14

Валентина Короткина, экскурсовод:
Большой ажиотаж вызвали импортные товары в первые дни работы ГУМа – прежде всего, бытовая техника – телевизоры, холодильники, стиральные машины. Потому что это была в Минске первая точка послевоенных лет, куда стали привозить товары из-за границы.

Это – Чехословакия, ГДР, а также французские товары.

Среди минчанок большим спросом пользовались капроновые чулки и, говорят, что большой процент кассы в первые дни работы ГУМА составила продажа именно этих товаров. Кассовые аппараты просто не вместили выручку первых дней, деньги просто складывали в коробки из-под товаров.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-17

Покупателей обслуживал штат работников из 460 человек, причем 30 из них прошли стажировку в знаменитом Ленинградском Доме торговли. 



Кстати, наш универмаг вошел в число первых магазинов СССР, внедривших метод самообслуживания.  

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-20

В 1976 году в магазине организовали торговлю по потребительским комплексам: «Товары для женщин», «Товары для мужчин».

В это время сюда пришла работать Людмила Леонидовна. Тогда в декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья, оттого ткани накануне нового года были самым ходовым товаром.

Также главным хитом во все времена была фирменная парфюмерия.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-23

Людмила Коровкина, заместитель заведующего секцией ОАО «ГУМ»:
«Красная москва» был более повседневный товар, «Чёрная магия», наши крема – это были самые популярные марки товаров. Для мужчин был «Кашарель» – товар, который уходил влёт. Когда появились холодильники наши минские – они продавались с большой очередью.

Люди записывались, выстраивались в очереди – у каждого на ладошке был номер

Светлана Приступа, заместитель директора ОАО «ГУМ»:
В 90-ые, к сожалению, это всё повторилось. Люди старались сбросить деньги, которые теряли свою ценность, наверное, каждый час. Поэтому они приходили в магазин и старались купить всё, что можно. На этой площадке выстраивались огромные толпы людей, которые просто сносили двери.

Мы усиливали открытие магазина охраной.

Это не очень приятно вспоминать, хотя у нас, торговых работников, тогда не было проблем с товароооборотом, с планом.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-26

Форма у продавцов главного универмага всегда была модной, менялся лишь цвет и фасон. В 70-ые годы это были чёрные атласные халаты с белым воротником, в 2000-ых стали носить блузку, юбку и жилет.

Витрины главного универмага всегда были визитной карточкой  столицы и зеркалом времени.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-29

В них отражался проспект с машинами – разными в разное время, возле них останавливались девушки в пышных юбках и брюках-клёш.


Сейчас за лицо магазина отвечают дизайнеры Ирина Белоусова и Инна Соломатина, им удаётся превращать витрины в настоящую сказку.

Их невероятные идеи дарят даже самым задумчивым минчанам праздничное настроение.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-32

Чего стоит только цирковая серия или музыкальная осень в столице.

В этот раз за основу взяли модную эко-тему и своими руками сделали из картона объёмные фигуры животных.

Увлекательные сюжеты из жизни семьи минчан.

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-35




Светлана Приступа, заместитель директора ОАО «ГУМ»:
Идеи мы черпаем из наших командировок, из последних книг, которые мы читали. Когда у нас был большой юбилей  – 60 летие универмага  – мы создали витрины по десятилетиям существования магазина.

В мечтах у творческой команды – живые витрины!

«В декабре у минчанок была замечательная традиция – шить новые платья». Что разметали с прилавков ГУМа в разные времена-38


Время не стоит на месте и меняет универмаг, но его душа и образ возвращают в Минск XX века каждого, кто верит в волшебство.

# общество # Достопримечательности Минска # Валентина Короткина # Светлана Приступа # Людмила Коровкина

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