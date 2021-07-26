«Корень страха – в потере возможностей». Психолог о том, как перестать бояться старости

Красота и молодость – мечта каждой женщины. Годы летят, а мы стареем. Для многих, количество прожитых лет – лишь цифра, но есть и те, кого стремительное взросление приводит в ужас. Почему мы боимся зрелого возраста и можно ли обмануть природу? Будем разбираться.

Наталья – не только врач-косметолог, но и очень красивая женщина. Бьюти-эксперт признается: если знать, в чем секрет молодости, о возрасте просто перестаешь задумываться.

Наталья Мишута:

По личному опыту могу сказать, чтобы сохранить молодость кожи, достаточно хорошо высыпаться, должен отсутствовать стресс, должны быть правильное питание и адекватные физические нагрузки. Как врач-косметолог могу посоветовать присмотреться к косметологическим процедурам, в частности это фотоомоложение кожи, мезотерапия, биоревитализация, ботулотоксин, аппаратные методики.

Геронтофобия, или боязнь старости, – явление распространенное. Кого-то смущают морщинки, другие опасаются болезней и выхода на пенсию. Психологи уверены: непринятие себя и своего возраста – прямой путь к неврозам, поэтому проблему нужно решать радикально.

Наталья Евтихова, психолог:

Страх старости есть не только у женщин, но и у мужчин. И, скорее всего, он связан, по моему опыту работы, с тем, что в старости мы теряем какие-то возможности: возможности более крепкого здоровья, интересной жизни. Некоторые женщины боятся, что у них уже нет столько возможностей построить новые отношения, если она одна осталась. Корень страха – в потере возможностей, даже возможности быть более привлекательной.

«Чудо-крема», как и эликсира молодости, не существует. Регулярные тренировки, правильное питание и уход за кожей позволят стареть здорово и естественно. Прежде чем ложиться под нож пластического хирурга, присмотритесь к косметологии. Бьюти-процедуры помогут сгладить недостатки и сбросить пару-тройку лет.

Наталья Евтихова:

Первое – принять свой возраст. В каждом возрасте есть прекрасное: и в 30, и в 36, и в 40, и в 50, и в 70, но оно будет отличаться. То, что хорошо в 60 и 70, не так хорошо в 20 и 30. Это реальность, это нужно адекватно принять.

Второе: страх старости – потеря здоровья. Но сейчас очень много фитнеса, много всякой информации по питанию, вы можете себя поддерживать и быть этим довольны.

Зрелый возраст – это время мудрости, которой можно поделиться, например, с внуками. А еще это время путешествий, книг, фильмов и всего того, в чем вы себе долго отказывали. Хобби по душе и команда единомышленников позволят отвлечься от негативных мыслей.

Наталья Евтихова:

Такая иллюзия, что счастье возможно только в молодости и счастливые отношения возможны только в молодости. Это не так. Они возможны и в молодости, и в любом возрасте, если вы в это верите.

Или вам поможет даже просмотр какого-то фильма, где женщины за границей в 50, в 60 прекрасны, красивы, путешествуют, отдыхают, строят отношения и можно зарядиться этой энергией.