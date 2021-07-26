Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения

На работу – как на праздник. Это точно относится к нашей героине. Елена – дизайнер одежды, лицо своего бренда. В ее ситуации всегда нужно быть при параде и выглядеть на все 100. Это утро она решила начать со смены имиджа. Ведь, как говорил Мигель де Сервантес: «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть».

Смена имиджа – шаг серьезный. Лучше доверить это дело профессионалам. «Beauty room 461» – место, где живет красота. Косметология, маникюр, педикюр, парикмахерские услуги. Здесь целая команда настоящих профессионалов, мастеров своего дела. Но главное – индивидуальный подход к каждому клиенту. Бутик работает по клубной системе. Ну что, вы уже убедились, что это место, где происходят чудеса? Приготовьтесь, волшебство начинается.

Ангелина Король, мастер по волосам студии красоты «Beauty room 461»: Елена ранее была блондинкой, потом пожелала выйти в свой натуральный. Мы ее затонировали. На данный момент можно наблюдать, как вымылась немного тонировка. Сейчас Елена хочет немного разбавить свое окрашивание, было решено добавить немного бликов. Бликов мы будем добиваться с помощью обесцвечивания, затем тонирования и одновременно будем выполнять процедуру окрашивания корней.

На все про все у нас ушло около часа. Не зря говорят, что нет работы тяжелее, чем выглядеть красивой с самого утра до полуночи.

Ангелина Король:

Сейчас мы ждем окончания реакции. Далее мы выполним мытье, сделаем уход. И последняя процедура – тонирование. И приступим к укладке.