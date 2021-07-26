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Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения

26 июля 2021 12:17
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На работу – как на праздник. Это точно относится к нашей героине. Елена – дизайнер одежды, лицо своего бренда. В ее ситуации всегда нужно быть при параде и выглядеть на все 100. Это утро она решила начать со смены имиджа. Ведь, как говорил Мигель де Сервантес: «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть».

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-1

Смена имиджа – шаг серьезный. Лучше доверить это дело профессионалам. «Beauty room 461» – место, где живет красота. Косметология, маникюр, педикюр, парикмахерские услуги. Здесь целая команда настоящих профессионалов, мастеров своего дела. Но главное – индивидуальный подход к каждому клиенту. Бутик работает по клубной системе. Ну что, вы уже убедились, что это место, где происходят чудеса? Приготовьтесь, волшебство начинается.

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-4

Ангелина Король, мастер по волосам студии красоты «Beauty room 461»:
Елена ранее была блондинкой, потом пожелала выйти в свой натуральный. Мы ее затонировали. На данный момент можно наблюдать, как вымылась немного тонировка. Сейчас Елена хочет немного разбавить свое окрашивание, было решено добавить немного бликов. Бликов мы будем добиваться с помощью обесцвечивания, затем тонирования и одновременно будем выполнять процедуру окрашивания корней.

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-7

Смешиваем краску, взмахиваем кистью и приступаем к окрашиванию.

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-10

На все про все у нас ушло около часа. Не зря говорят, что нет работы тяжелее, чем выглядеть красивой с самого утра до полуночи.

Ангелина Король:
Сейчас мы ждем окончания реакции. Далее мы выполним мытье, сделаем уход. И последняя процедура – тонирование. И приступим к укладке.

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-13

Когда основная часть работы позади, остается набраться терпения и увидеть чудеса преображения своими глазами. До полного образа остается пару взмахов кисточки опытного визажиста. Вуаля! Преображение удалось на ура.

Как изменила имидж дизайнер одежды в студии красоты? Показываем процесс преображения-16

Лучшим дополнением к готовому образу станут сияющие глаза, радостная улыбка и отличное настроение. Красота точно спасет мир, можете не сомневаться.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Реклама

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