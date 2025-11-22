Качественная медицина в регионах – могилёвские врачи освоили лечение плечевых суставов без разрезов
В регионах растет качество и доступность высоких медицинских технологий. Инвестиции в модернизацию больниц и оснащение их современным оборудованием приносят результаты, среди которых – рост числа малоинвазивных операций, которые на сегодня уже составляют 43 % от общего числа по стране, а в некоторых регионах этот показатель достигает 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, могилевские врачи освоили лечение плечевых суставов без разрезов и провели уже полсотни операций.
Нина Козлова готовится к операции. Жительница Черикова три месяца назад оступилась и получила травму колена. Сначала боль утихла, но через месяц женщине снова пришлось обратиться за помощью к медикам. Из местной поликлиники пациентку направили в областной центр, где врачи настояли на операции. Но страшным оказалось только слово. Оперативное вмешательство пройдет без разрезов.
– Нина, волнуетесь перед операцией?
– Да, немножко волнуюсь, но врачи сказали, что две дырочки будет, швов не будет никаких.
Такой подход называют артроскопией. Это когда хирург лечит сустав всего через два отверстия с помощью оптического инструмента с видеокамерой и источником света. Он позволяет увидеть состояние хрящей, связок, менисков буквально «вживую», часто точнее, чем на МРТ.
Игорь Виноградов, врач отделения травматологии Могилевской областной клинической больницы:
Это артроскопическая стойка, на которой мы выполняем ежедневно две-три операции на суставы малоинвазивные, которые делаются с маленькими проколами, с точечных можно сказать, полсантиметра. 4К разрешение, качество и само изображение очень хорошие стали, больше приспособлений на камере: приближение, фокус. Это все лучше работает.
Еще недавно могилевские хирурги таким способом лечили только коленные суставы, а теперь освоили и плечевые. Да, это сложнее, и раньше такие операции делали только в столице. Новую методику весной 2025 года привез из-за границы главный внештатный ортопед области, прошедший там курсы повышения квалификации. Первую операцию провели летом, и с того момента починили полсотни плечевых суставов.
Подробности в видео.