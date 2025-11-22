Качественная медицина в регионах – могилёвские врачи освоили лечение плечевых суставов без разрезов

В регионах растет качество и доступность высоких медицинских технологий. Инвестиции в модернизацию больниц и оснащение их современным оборудованием приносят результаты, среди которых – рост числа малоинвазивных операций, которые на сегодня уже составляют 43 % от общего числа по стране, а в некоторых регионах этот показатель достигает 70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, могилевские врачи освоили лечение плечевых суставов без разрезов и провели уже полсотни операций.

Нина Козлова готовится к операции. Жительница Черикова три месяца назад оступилась и получила травму колена. Сначала боль утихла, но через месяц женщине снова пришлось обратиться за помощью к медикам. Из местной поликлиники пациентку направили в областной центр, где врачи настояли на операции. Но страшным оказалось только слово. Оперативное вмешательство пройдет без разрезов. – Нина, волнуетесь перед операцией?

– Да, немножко волнуюсь, но врачи сказали, что две дырочки будет, швов не будет никаких.

Такой подход называют артроскопией. Это когда хирург лечит сустав всего через два отверстия с помощью оптического инструмента с видеокамерой и источником света. Он позволяет увидеть состояние хрящей, связок, менисков буквально «вживую», часто точнее, чем на МРТ.