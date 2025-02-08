Горнолыжный центр «Силичи» отметил 20-летие – здесь тренируются будущие чемпионы

В эти, наконец, по-настоящему зимние выходные одна из достопримечательностей современной Беларуси, известная далеко за пределами нашей страны, отмечает юбилей. Горнолыжному центру «Силичи» исполнилось 20 лет. Центр находится в 30 километрах от Минска в уникальном для Беларуси месте с перепадами рельефа до сотни метров. Так что прокатиться здесь можно, действительно, с ветерком. Подробности – в материале Арины Поповой.

Силичи. За каждым спуском вниз стоит динамичное движение вверх. Один из ключевых объектов для любителей спорта и профессионалов 8 февраля отметил 20-летие. Празднование открыл торжественный спуск по первой трассе горнолыжника Юрия Данилочкина вместе со своими учениками. Спортсмен представлял нашу страну на Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане. Тогда выступал под белорусским флагом, трепетно держит в руках символ суверенности и независимости страны и при общении с журналистами. Спортсмен уверен, требование Международного олимпийского комитета выступать на мировых стартах белорусам под нейтральным флагом – выстрел в ногу.

Юрий Данилочкин, горнолыжник, участник Олимпийских игр:

Когда какие-то спортсмены из каких-то государств, например из Беларуси и России, не могут выступать на таких соревнованиях, то конкуренция в таких видах спорта значительно падает. В частности, например, в лыжных гонках это очень заметно. Не с кем соревноваться. Соответственно, рейтинги падают. А пока Европу заносит на поворотах в своей нерациональности, белорусы смотрят в будущее и растят новых Олимпийских чемпионов. Юрий в центре «Силичи» помогает подрастающему поколению покорять вершины вот уже 5 лет.

«Главное, чтобы детям нравилось» – эту задачу, которая успешно реализуется и по сей день, 20 лет назад озвучил глава государства на открытии центра. Тогда Александр Лукашенко лично протестировал ту самую трассу № 1, по которой сегодня спускались маленькие горнолыжники. Вот она, та самая преемственность поколений.