Маленькими шажками к большой мечте. Узнали, как иппотерапия помогла ребёнку с ДЦП

Новый год – время волшебства, исполнения желаний, и, конечно, подарков. В частности тех, кто в этом особенно нуждается. Благотворительная акция «Единая Минщина – сердце Беларуси» вот уже четвертый год отправляется в настоящий тур по Минской области, передавая не только сюрпризы, но и любовь, заботу и внимание. 12 районов и десятки детских улыбок. О тех, кто дарит веру в сказку, и тех, кто несмотря ни на что продолжает верить в чудо, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Семья Яскевич из Смолевичей – Наталья и Юрий – воспитывают двух сыновей. Старший – Матвей – учится в 9 классе. Младшему Егору – 12. У мальчика проблемы со здоровьем.

Наталья Яскевич:

Мы воспитываем ребенка-инвалида. Ребенок – инвалид с детства. У нас ДЦП, спастический тетрапарез 3 степени утраты здоровья. Ребенок родился очень тяжелым, то есть не дышал, легкие не открывались. Нам уже 12 лет. Самостоятельно передвигается, кушает. Растет неплохим мальчиком. Егор посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Образовательные программы, занятия физкультурой и общение со сверстниками уже дают свои результаты. А еще забота и поддержка близких людей.

Галина Рудюк, директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района:

С трех лет обучается в нашем центре Яскевич Егор. На момент поступления ребенок не ходил. После перенесенных операций и в силу таких особенных занятий, как иппотерапия, ребенок впервые сделал первые шаги. Это для нас, конечно, было таким хорошим достоянием, таким маленьким шажком в его самостоятельную жизнь. И в настоящее время, благодаря всем реабилитационным мероприятиям, которые он проходит, он достаточно самостоятельно передвигается и мы ждем дальнейших улучшений в его здоровье. На сегодняшний день у нас обучается 34 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями и 13 детей с таким же диагнозом, обучается на дому. В нашем центре созданы благоприятные условия для развития и воспитания детей, для их обучения: это и реабилитационный блок, и мастерские, и большой штат педагогических работников. Наши помещения оснащены игрушками, пособиями, развивающими играми.