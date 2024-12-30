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Свято-Елисаветинский монастырь Минска принял участие в Рождественской выставке на ВДНХ. Вот как создавалась экспозиция

30 декабря 2024 12:48
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Свято-Елисаветинский монастырь из Минска был приглашен в этом году для оформления рождественской экспозиции в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве. Чем привлекает и удивляет москвичей белорусский стенд? Что приготовил монастырь для жителей и гостей белорусской столицы?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с отцом Романом Артемовым, руководителем синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Олег Лепешенков, СТВ:
Расскажите, чем удивляли и радовали московских гостей?

Свято-Елисаветинский монастырь Минска принял участие в Рождественской выставке на ВДНХ. Вот как создавалась экспозиция-2

Монахиня Агапия (Кнотько), насельница Свято-Елисаветинского монастыря в г. Минске:
Случилось такое удивительное событие для нас, мы сделали интересную экспозицию, назвали ее «В Рождество все мы немного волхвы», по известной строчке Бродского. Постарались для людей создать такой праздник, на ВДНХ нет ни одного храма. Наш отец Сергий Нежборт, который занимался этой экспозицией, у него возникла идея сделать там небольшую импровизированную часовню. В этой часовне расположились ясельки с Христом. В преддверии Рождества каждый человек, который приходит, может заранее прикоснуться к Рождеству. Мы придумали, что вокруг этих яселек будет создаваться людьми рукотворная мозаика, из мозаики будет выкладываться небольшой престол для младенца. Каждый из пришедших может поучаствовать в создании экспозиции.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси

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