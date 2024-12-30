Как куклотерапия помогает особенным детям – рассказала председатель Красного Креста в Березино

Новый год – время волшебства, исполнения желаний, и, конечно, подарков. В частности тех, кто в этом особенно нуждается. Благотворительная акция «Единая Минщина – сердце Беларуси» вот уже четвертый год отправляется в настоящий тур по Минской области, передавая не только сюрпризы, но и любовь, заботу и внимание. 12 районов и десятки детских улыбок. О тех, кто дарит веру в сказку, и тех, кто несмотря ни на что продолжает верить в чудо, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.