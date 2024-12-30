Как куклотерапия помогает особенным детям – рассказала председатель Красного Креста в Березино
Новый год – время волшебства, исполнения желаний, и, конечно, подарков. В частности тех, кто в этом особенно нуждается. Благотворительная акция «Единая Минщина – сердце Беларуси» вот уже четвертый год отправляется в настоящий тур по Минской области, передавая не только сюрпризы, но и любовь, заботу и внимание. 12 районов и десятки детских улыбок. О тех, кто дарит веру в сказку, и тех, кто несмотря ни на что продолжает верить в чудо, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Березинский районный центр коррекционно-развивающего обучения – очередная остановка в праздничном маршруте участников благотворительной инициативы «Единая Минщина – сердце Беларуси». Популярное направление в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – куклотерапия. Это инициатива районной организации Красного Креста. Занятие не только интересное, но и полезное – такой метод психологической помощи улучшает социальную адаптацию особенных деток, а также способствует укреплению их психического здоровья.
Ирина Дубовик, председатель Березинской районной организации Красного Креста:
В 2024 году с сентября два раза в неделю сюда прихожу и провожу с детками куклотерапию. Для этого мы приобрели костюмы, спектакль организовываем, учим пошагово с детками «Репку». Снять эмоциональное напряжение деток и через игру, чтобы дети приобретали навыки дружбы, взаимопомощи, ну и сотрудничали, помогали друг другу. Поэтому вот так организовываем кукольный спектакль.
А еще ребята – постоянные участники и победители различных творческих конкурсов. Среди последних испытаний – инклюзивный фестиваль «Зажги свою звезду», откуда воспитанники центра привезли целых три призовых места.
Подробности в видео.