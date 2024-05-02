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«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребёнка к самостоятельности?

02 мая 2024 19:55
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Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребёнка к самостоятельности?-1

Надежда Курьян, детский психолог:
Мы говорим про ответственность, для меня звучит: давайте побыстрее наших детей научим, чтобы они делали все сами. Тогда у меня возникает вопрос: зачем вообще этих детей рожали? Я понимаю материнство – рожаю ребенка, потому что люблю ухаживать, заботиться. Мне нравится, как он растет, мне нравится ему помогать, мне нравится, чтобы, возможно, он становился моей копией прекрасной. Когда я говорю: «Подрос, ходить уже умеешь, дорогу в магазин знаешь, пошел». Зачем – чтобы я сидела, ногти красила или что? Я не понимаю.

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребёнка к самостоятельности?-4

Татьяна Хомич, мама двоих детей:
Затем, чтобы этот ребенок мог нормально адаптироваться к социуму, чтобы в 20 лет не звонил маме: возьми мне талончик, пожалуйста, или где у нас молоко? Что это такое – молоко?

Надежда Курьян:
Мы не определили пока рамки, в каком возрасте наших детей отпускать.

Татьяна Хомич:
Надо постепенно с самого младшего возраста. Держишь ложечку: ты хочешь покушать? Берет ложечку, если он хочет, и кушает.

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# Дети и родители # общество # Надежда Курьян

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