«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери

Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Можете назвать топ-5 основных принципов, на которых воспитывается ваша дочь?

Дмитрий Курильский, заместитель председателя «Гильдии отцов»:

Скажу так, что принципиальной разницы нет, мальчик это либо девочка. Я по себе убедился, если иду в спортзал, беру ее с собой. Опять-таки, это не значит, что ей нужно тягать гантели, но, пожалуйста, попробуй, посмотри. Если мы идем по улице и она падает, сейчас уже постарше, не так часто падает, естественно, то оценив ситуацию, я вижу, что травма невелика, условно, ссадина, отвернусь. Потому что если повернуться на ребенка, естественно, она начнет плакать: пожалейте меня. В этом случае я отворачиваюсь и делаю вид, что ничего не заметил. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Насколько вас хватает? На две минуты хватает? Дмитрий Курильский:

Изначально было сложно, но теперь я приучил себя. Наталья Надольская:

Начинали с двух минут, потом увеличивали время?