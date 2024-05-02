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«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери

02 мая 2024 19:53
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Мы хотим, чтобы наши дети были ответственные и сами принимали решения. В то же время спасаем их от трудностей и потом удивляемся, что мотивация на нуле. О том, в чем плюсы и минусы самостоятельности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Можете назвать топ-5 основных принципов, на которых воспитывается ваша дочь?

«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери-1

Дмитрий Курильский, заместитель председателя «Гильдии отцов»:
Скажу так, что принципиальной разницы нет, мальчик это либо девочка. Я по себе убедился, если иду в спортзал, беру ее с собой. Опять-таки, это не значит, что ей нужно тягать гантели, но, пожалуйста, попробуй, посмотри. Если мы идем по улице и она падает, сейчас уже постарше, не так часто падает, естественно, то оценив ситуацию, я вижу, что травма невелика, условно, ссадина, отвернусь. Потому что если повернуться на ребенка, естественно, она начнет плакать: пожалейте меня. В этом случае я отворачиваюсь и делаю вид, что ничего не заметил.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Насколько вас хватает? На две минуты хватает?

Дмитрий Курильский:
Изначально было сложно, но теперь я приучил себя.

Наталья Надольская:
Начинали с двух минут, потом увеличивали время?

«Дети копируют родителей». Белорус поделился принципами воспитания дочери-4

Дмитрий Курильский:
Начинал так, да. Те же гаджеты. Сейчас в наше время, в принципе, гиперопека причем даже со стороны государства – мне кажется, перебарщивают. Ребенку сейчас в основном что? Гаджеты надо, то есть самостоятельности у детей как таковой по сути сейчас нет. В школу сходить, какие уроки или колготки надел другой стороной – походи, попробуй. Это нормально. Основной момент: дети копируют родителей – это 100 %. Поэтому как бы мама, папа ни объясняли ребенку, что, например, курить плохо, а сам курит, естественно ребенок будет курить. Принципиально даже, то есть показать, что я такой же, как папа или мама. Поэтому принцип воспитания у меня ровно такой же.

Юрий Святокум:
Застилать кровать, складывать игрушки?

Дмитрий Курильский:
Если вечером я не иду чистить зубы, то ты тоже можешь не идти. То есть принцип такой – конечно, ориентироваться на меня, мать, супругу. Какой-то градации между мальчиками и девочками: пылесосить и идти посуду мыть – вперед.

«С самого младшего возраста». Когда надо приучать ребенка к самостоятельности – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Дмитрий Курильский # Наталья Надольская

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