В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу

Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Какие особенности вынашивания двойни, тройни. Я думаю, медики на контроле держат такие беременности.