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В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу

11 июня 2025 15:06
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Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Какие особенности вынашивания двойни, тройни. Я думаю, медики на контроле держат такие беременности.

В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу-2

Алина Марченко, акушер-гинеколог:
Конечно. Сейчас, наверное, очень редко можно встретить какую-то беременную женщину двойней, тройней – само собой, которая бы за всю беременность не полежала ни разу в стационаре. Им требуется особый уход, наблюдение. Больше рисков у них. Больше вероятности возникновения рвоты, анемии беременных. Преждевременной отслойки плаценты, преждевременных родов, повышения артериального давления и других различных патологий.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Беременность # Беременность и роды

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