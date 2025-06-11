В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу

Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Какие особенности вынашивания двойни, тройни. Я думаю, медики на контроле держат такие беременности.
Алина Марченко, акушер-гинеколог:
Конечно. Сейчас, наверное, очень редко можно встретить какую-то беременную женщину двойней, тройней – само собой, которая бы за всю беременность не полежала ни разу в стационаре. Им требуется особый уход, наблюдение. Больше рисков у них. Больше вероятности возникновения рвоты, анемии беременных. Преждевременной отслойки плаценты, преждевременных родов, повышения артериального давления и других различных патологий.
Подробности в видео.