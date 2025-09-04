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Новости по тегу #Беременность

Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач
04 сентября 2025 15:55

Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач

В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу
11 июня 2025 15:06

В чём особенности многоплодной беременности – вопрос гинекологу

Каждый 8-й человек имел близнеца. Куда они исчезают – поговорили с экспертом
08 ноября 2024 15:45

Каждый 8-й человек имел близнеца. Куда они исчезают – поговорили с экспертом

Можно ли заниматься фитнесом во время беременности?
23 марта 2016 11:00

Можно ли заниматься фитнесом во время беременности?