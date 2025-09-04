Новости по тегу #Беременность

В возрасте 8-10 недель мозг должен разделиться. В этот момент формируется то, что мы называем левшество. Ребенок окончательно определяется внутриутробно с 16 по 20 неделю.
Больше вероятности возникновения рвоты, анемии беременных. Преждевременной отслойки плаценты, преждевременных родов, повышения артериального давления и других патологий.
Медики уверены, что каждый 8 человек, находясь в утробе матери, имел как минимум одного близнеца.
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