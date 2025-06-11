О причинах многоплодной беременности рассказала специалист

Наталья Надольская, ведущая:

Как мама двойни, моим девочкам уже 10 лет, очень часто слышу вопрос: были ли у нас в роду у кого-то двойни или близнецы? То есть люди, когда узнают, что у тебя двойня или близнецы, всегда хотят знать, откуда. У нас не было ни у кого. Я первая, кстати. Алина, расскажите, действительно ли есть какие-то предпосылки к тому, чтобы в семье появилась двойня, тройня? Для меня это было точно полной неожиданностью. То есть никаких предпосылок. Я уже потом, когда изучала интернет, прочитала, что после 35 лет у женщины может происходить гормональный сбой. В какой-то из циклов может выходить две яйцеклетки. То есть я по возрасту забеременела двойней. Какие еще есть причины?