О причинах многоплодной беременности рассказала специалист
Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Как мама двойни, моим девочкам уже 10 лет, очень часто слышу вопрос: были ли у нас в роду у кого-то двойни или близнецы? То есть люди, когда узнают, что у тебя двойня или близнецы, всегда хотят знать, откуда. У нас не было ни у кого. Я первая, кстати. Алина, расскажите, действительно ли есть какие-то предпосылки к тому, чтобы в семье появилась двойня, тройня? Для меня это было точно полной неожиданностью. То есть никаких предпосылок. Я уже потом, когда изучала интернет, прочитала, что после 35 лет у женщины может происходить гормональный сбой. В какой-то из циклов может выходить две яйцеклетки. То есть я по возрасту забеременела двойней. Какие еще есть причины?
Алина Марченко, акушер-гинеколог:
Чаще всего причина – это генетика. Особенно по материнской линии, если были в роду двойни, то скорее всего, ситуация повторится. Особенно, если были двойни у бабушки, например. То через поколение они передаются. Скорее всего, у внучки тоже будет двойня. Достаточно большая вероятность. Конечно, это необязательно. Кроме этого, также влияет возраст более 35 лет – это та причина, которая может повлиять. Не все циклы овуляторные, то есть не во всех циклах происходит овуляция с возрастом. Поэтому может такая ситуация случиться, что в другой цикл будет две яйцеклетки.
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