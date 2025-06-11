Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно открыли форумом оркестров

В Молодечно стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несмотря на то, что торжественное открытие форума эстрадной песни состоится 13 июня, город уже встречает любителей творчества и родного слова: тематические встречи стартовали с фестиваля духовой музыки «Майский вальс». Форум оркестров собрал 15 коллективов – всего более 800 участников.

Алексей Андреев, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа:

Коллективы, к нам приглашенные, это образцово-показательный оркестр МВД, Ансамбль пограничной службы. Будут исполнять свои программы. Это для нашего города большой подарок.

Иван Белькевич, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Солигорской детской музыкальной школы искусств:

В Молодечно мы привезли программу, которую нам предложили. А в репертуаре у нас есть и бальные танцы, в Солигорске проводятся балы. 6 мая мы отыграли сольный концерт, посвященный 80-летию Победы.