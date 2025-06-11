Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно открыли форумом оркестров

В Молодечно стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Молодечно стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Несмотря на то, что торжественное открытие форума эстрадной песни состоится 13 июня, город уже встречает любителей творчества и родного слова: тематические встречи стартовали с фестиваля духовой музыки «Майский вальс». Форум оркестров собрал 15 коллективов – всего более 800 участников.
Алексей Андреев, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа:
Коллективы, к нам приглашенные, это образцово-показательный оркестр МВД, Ансамбль пограничной службы. Будут исполнять свои программы. Это для нашего города большой подарок.
Иван Белькевич, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Солигорской детской музыкальной школы искусств:
В Молодечно мы привезли программу, которую нам предложили. А в репертуаре у нас есть и бальные танцы, в Солигорске проводятся балы. 6 мая мы отыграли сольный концерт, посвященный 80-летию Победы.
История «Майского вальса» насчитывает более четырех десятилетий. В основу названия легла знаменитая песня народного артиста СССР Игоря Лученка. Стоит отметить, программа фестиваля белорусской песни и поэзии разнообразная: запланированы литературные и театральные встречи, выставки, концерты и презентации.