В честь рождения ребёнка, годовщины свадьбы: что загадывали жители Орши, высаживая деревья на семейной аллее

Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь каждый житель сможет оставить память о значимом событии в виде саженца, который через много лет напомнит потомкам об истории предков.

Изгиб Днепра в самом сердце живописной Орши. Неслучайно именно здесь сегодня заложили аллею семейных деревьев. Влюбленные и супружеские пары с разным стажем совместной жизни.

О том, какие поводы сегодня привели жителей Орши сажать деревья – в репортаже Анастасии Аласании.

Со временем живописная территория на изгибе Днепра превратится в настоящий парк.

Людмила Бабеева, жительница Орши:

Мы живем с мужем уже более 28 лет. У нас двое детей взрослых. Недавно мы стали бабушкой с дедушкой.

Олег Бабеев, житель Орши:

Надеюсь, лет через 10-15 будет еще такое мероприятие и мы еще посадим дерево.

В честь крещения внука Марка бабушка с дедушкой и родители высадили сразу два дерева. Клены – символы удачи, а ее, как известно, много не бывает.