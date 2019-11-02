«Не пойти на выборы нельзя». Креативно и познавательно прошла информационная акция БРСМ накануне выборов депутатов

Новости Беларуси. У белорусов есть возможность проявить свою гражданскую позицию на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентская избирательная кампания близится к кульминации. «Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов

Чуть больше двух недель остается до выборов в Палату представителей. К дежурству приступили участковые комиссии. Вторую субботу подряд на свой агитационный пост выходят и молодые активисты. Как креативные акции повлияют на электоральную активность, узнавала корреспондент Кристина Федорович. До главного общественно-политического события 2019 года остается совсем ничего – полмесяца. А как известно, Белорусский республиканский союз молодежи никогда не остается в стороне, и эта парламентская кампания – не исключение. Интеллектуальный подход. Показываем, как работает приложение «Голосую»

Молодежь приглашает сделать выбор креативно. Полет фантазий не ограничивают: это всевозможные флешмобы, танцевальные шоу и даже квесты. Пока кто-то записывает, какими качествами должен обладать народный избранник, другие не отказываются нарисовать – правда, образно – портрет идеального депутата. Подробнее о том, каким белорусы видят идеальный образ депутата – смотрите в видеоматериале. Напомнить лишний раз о правилах голосования важно. И, кстати, накануне участковые избирательные комиссии приступили к дежурству. Каждый избиратель может прийти и проверить, включен ли он в список и правильно ли указаны все данные о нем. Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?