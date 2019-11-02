Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вдоль дорожек, украшенных витыми арками, – 75 кленов. Именно столько лет белорусы живут под мирным небом. Неслучайно выбраны и саженцы. Клен – символ удачи, а в Китае и Японии его считают деревом влюбленных.
Со временем аллея может превратиться в настоящий парк. Жители Орши в знак любого значимого события смогут высадить здесь свое семейное древо.
Вероника Нехороших, жительница Орши:
Как говорят, нужно посадить дерево, вырастить ребенка и построить дом. Государство нам помогло построить дом, мы родили троих детей и сегодня, участвуя в этой акции, посадили семейное дерево.
Светлана Букштынова, жительница Орши:
Вместе мы 55 лет, отметили изумрудную свадьбу. Секрет счастья – в умении уступать друг другу, уважать друг друга. Ну и без любви никак нельзя: сколько бы лет не было – это обязательно. Наверное, счастье в семье, детях, внуках. Это самое главное – в работе.
Создание нового парка – очередной этап по озеленению городов Беларуси. Подобные аллеи, скверы семейных деревьев активисты БРСМ уже высадили в десятках мест по всей стране. Проект подразумевает создание семейных парков в каждом регионе страны.
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