Символично для каждого. Парк семейных деревьев заложили в Орше

Новости Беларуси. Зеленую инициативу 2 ноября поддержали в Орше. Здесь высадили аллею семейных деревьев. Появилась она в живописном месте – на изгибе Днепра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдоль дорожек, украшенных витыми арками, – 75 кленов. Именно столько лет белорусы живут под мирным небом. Неслучайно выбраны и саженцы. Клен – символ удачи, а в Китае и Японии его считают деревом влюбленных.

Со временем аллея может превратиться в настоящий парк. Жители Орши в знак любого значимого события смогут высадить здесь свое семейное древо.