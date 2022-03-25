«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет

Новости Беларуси. Портреты знаменитостей из монет можно увидеть на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Художник Вадис Красовский предлагает зрителю взглянуть на деньги под новым углом.

Экспозиция включает в себя почти 20 работ. Это портреты известных политических деятелей, дипломатов, художников, звезд эстрады. Каждая картина насчитывает от двух до четырех тысяч монет, покрытых специальной краской.

Уникальный жанр создания изображения позволяет зрителю прикоснуться к искусству в прямом смысле этого слова, ведь до каждой из этих монет дотрагивались миллионы человеческих рук и каждая из них сохранила и несет в себе энергетику прожитых жизней.

Вадис Красовский, художник:

Есть какая-то иллюзия: подходишь близко – непонятно, отходишь дальше – уже все видно. А когда через фотоаппарат, через телефон, оно вообще третье. Этот жанр показал, то, что это не в монетах дело, это в нашем мозгу, в нашем глазу, как он воспринимает это все.