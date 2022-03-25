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«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет

25 марта 2022 07:17
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Новости Беларуси. Портреты знаменитостей из монет можно увидеть на выставке в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Художник Вадис Красовский предлагает зрителю взглянуть на деньги под новым углом.  

«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет-1

Экспозиция включает в себя почти 20 работ. Это портреты известных политических деятелей, дипломатов, художников, звезд эстрады. Каждая картина насчитывает от двух до четырех тысяч монет, покрытых специальной краской.

«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет-3

Уникальный жанр создания изображения позволяет зрителю прикоснуться к искусству в прямом смысле этого слова, ведь до каждой из этих монет дотрагивались миллионы человеческих рук и каждая из них сохранила и несет в себе энергетику прожитых жизней.  

«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет-5

Вадис Красовский, художник:  
Есть какая-то иллюзия: подходишь близко – непонятно, отходишь дальше – уже все видно. А когда через фотоаппарат, через телефон, оно вообще третье. Этот жанр показал, то, что это не в монетах дело, это в нашем мозгу, в нашем глазу, как он воспринимает это все.  

«Отходишь дальше – уже всё видно». В Витебске проходит уникальная выставка портретов из монет-7

Вадис Красовский – белорусско-российский художник, уроженец Могилева. Основной жанр, в котором он работает, – портретная графика. Его работы находятся в частных коллекциях жителей Великобритании, Германии, Индии, Испании, Канады, России и США.  

# Выставки в Беларуси и мире

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