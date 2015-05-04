В честь новорожденной дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма отчеканят памятные монеты

Новости Великобритании. В Великобритании отчеканят 10 тысяч монет в честь новорожденной принцессы. Половина будет из золота 88-й пробы. Вес золотой монеты около 40 граммов. Остальные исполнят из серебра. На одной стороне монеты будет профиль королевы Елизаветы, на другой – цветы лилии.

Представитель монетного двора:

Рождение ребенка в королевской семье – это очень радостное событие для всего народа и для их королевских высочеств, герцога и герцогини Кембриджских. Это очень уместно, что мы отмечаем новое прибавление в королевской семье выпуском специальной монеты, так же, как мы отмечали рождение принца Джорджа в 2013 году.





Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и его новорожденная сестра будут находиться в Кенсигтонском дворце несколько дней, после чего отправятся в свою резиденцию Анмер-Холл в графстве Норфолк, которая станет их местом жительства на ближайшие месяцы.

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт вышли из крыла «Линдо» больницы Святой Марии в Лондоне вместе с принцессой, которая появилась на свет в субботу. Фотографии малютки вмиг разлетелись по всему миру и вызвали восторг и умиление.

Имя принцессы по-прежнему пока не известно.