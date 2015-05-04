В Минске открылась выставка песчаных скульптур, центральная тема – Великая Победа

Новости Беларуси. Герои мультфильмов, цирковые артисты, африканская принцесса. И все это из песка. В Минске открылась выставка песчаных скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральное место выставки посвящено Великой Победе – из песка скульпторы воссоздали Брестскую крепость и героев войны. Причем такие произведения неподвластны непогоде – специальный клей, которым покрывают уже готовые изваяния, защищает от ветра и дождя.

Андрей Кокорин (Россия), скульптор:

Сложность заключается в обработке песка: попадаются мелкие камешки, их нужно выбирать, нужно вычищать плоскость. Самое главное – увидеть в опалубке, то есть в прямоугольнике, композицию целиком, не делать нависающих консолей, чтобы не произошло обрушения. Можно применять различные текстуры, фактуры, то есть не просто скульптура, а обрабатывать плоскости интересным образом.

Наталья Локис, посетитель выставки:

Проезжая мимо и увидев вот эти вот скульптуры, остановили машину, развернулись и приехали посмотреть, что это такое. Интересные скульптуры, которые приносят эстетическое наслаждение и радость, честно говоря. Мне, как взрослому человеку, очень интересно на это все смотреть, даже вот залезла к молодому человеку туда, пощупала, насколько это действительно из простого песка сделано.