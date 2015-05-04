Масштабная акция «Сирень Победы» объединила большое количество людей

Сирень – это символ весны, светлого праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне. В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени.

Именно этот запах вспоминают наши ветераны, когда говорят о первых мирных днях. Поэтому именно этот цветок стал символом Победы!



Сирень – удивительное растение, ее листья имеют форму сердца, а цветы – нежный запах. Цветущее сиреневое дерево – это огромный букет для Героев. Поэтому высаживать сирень в День Победы стало традицией.

Николай Решетников – инициатор проекта «Сирень Победы», сопредседатель совета ботанических садов России и Беларуси, академик

Проект знаковый. В Минске высадка памятной аллеи состоится 5 мая в Парке победы. Будут высажены в городах-героях такие сорта как «Великая Победа», «Партизанка», «Маршал Жуков», «Защитникам Бреста» и многие другие.

В Минском ботаническом саду одна из крупнейших коллекций сирени в Европе. В ней более 20 видов и 250 сортов. В проекте задействовано 16 сортов сирени военной тематики. Благодаря этому проекту об этих сортах сирени смогли узнать.

Масштабная акция «Сирень Победы» объединяет большое количество людей. Людей разных возрастов, профессий, интересов. Всех те, кто чтит память об этой страшной войне.