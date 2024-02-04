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В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт

04 февраля 2024 10:59
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Образец построения международных отношений нового типа. Беларусь и Китай демонстрируют всему миру, каким гармоничным и продуктивным может быть взаимодействие двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт-1

Уже более 30-ти лет сотрудничество между нашими странами укрепляется по множеству направлений, в первую очередь в торговле. В 2023 году товарооборот достиг 8,5 миллиарда долларов. Среди других сфер – медицина, наука, образование и, конечно, культура.

Так, например, доброй традицией стало празднование Китайского Нового года в Беларуси. Накануне в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт. С головой погрузиться в китайскую культуру смогли все желающие. В исполнении академического симфонического оркестра Беларуси и китайского музыкального ансамбля «Хуасин» прозвучали традиционные восточные мелодии, шедевры мирового музыкального искусства и произведения белорусских композиторов.

В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт-4

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Культурное наше сотрудничество мы проводим очень содержательно. Вместе с белорусскими друзьями проводим очень богатые культурные мероприятия, которые играют очень важную роль для знакомства наших народов друг с другом. И повысить осведомленность наших двух стран друг о друге.

В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт-7

Год Дракона по китайскому календарю наступит 10 февраля. Обычно праздник отмечают две недели.

# Беларусь-Китай # общество # Се Сяоюн

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