В честь Китайского Нового года в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт

Образец построения международных отношений нового типа. Беларусь и Китай демонстрируют всему миру, каким гармоничным и продуктивным может быть взаимодействие двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже более 30-ти лет сотрудничество между нашими странами укрепляется по множеству направлений, в первую очередь в торговле. В 2023 году товарооборот достиг 8,5 миллиарда долларов. Среди других сфер – медицина, наука, образование и, конечно, культура.

Так, например, доброй традицией стало празднование Китайского Нового года в Беларуси. Накануне в Белгосфилармонии состоялся праздничный концерт. С головой погрузиться в китайскую культуру смогли все желающие. В исполнении академического симфонического оркестра Беларуси и китайского музыкального ансамбля «Хуасин» прозвучали традиционные восточные мелодии, шедевры мирового музыкального искусства и произведения белорусских композиторов.